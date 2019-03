Entwarnung beim Torhüter von GW Nottuln

Fußball ist eben doch nur die schönste Nebensache der Welt. Das wurde am Sonntagnachmittag einmal mehr deutlich, als sich Nottulns Torhüter Malte Wilmsen im Spiel gegen Westfalia Gemen schwer am Rücken verletzte. Wie berichtet, wurde der Schnapper in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort wurden am Montag weitere Untersuchungen durchgeführt. Am Abend dann die Entwarnung: Der 23-Jährige durfte das Krankenhaus wieder verlassen. „Zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert. Ich habe mir eine Prellung an der Wirbelsäule zugezogen und muss jetzt Schmerzmittel nehmen. Ich werde aber keine dauerhaften Schäden zurückbehalten und bin ganz klar auf dem Weg der Besserung“, sagte der Torhüter im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten. Und dann fügte der 23-Jährige noch hinzu: „Ich freue mich schon darauf, bald wieder meine Mannschaft zu sehen.“ Wann er allerdings zwischen die Pfosten zurückkehren werde, könne er momentan noch nicht sagen.

GW Nottuln besiegt Westfalia Gemen 1/20 Foto: Johannes Oetz

Am Montag war dann auch ein erleichterter Nottulner Trainer Oliver Glaser wieder in der Lage, über das Sportliche zu sprechen. „Ich finde, dass wir gegen einen defensiv eingestellten und laufstarken Gegner ein gutes Spiel gemacht haben“, sagte der Coach.

Trotz des starken Windes versuchten die Grün-Weißen, schnell zu kombinieren. Das gelang auch über weite Strecken. Nach präzisen Pässen von Christian Messing und Felix Hesker in die Schnittstellen brannte es ein ums andere Mal rund um den Gäste-Strafraum. Gemen hatte dabei Glück, dass der Unparteiische in einigen strittigen Situationen auf Abseits gegen die Nottulner entschied. Dennoch kam der Platzherr in Durchgang eins zu zwei guten Möglichkeiten: Doch erst hielt Gäste-Torhüter Sven Schneider gegen den laufstarken Adenis Krasniqi glänzend (40.), dann entschärfte der Keeper auch noch einen Distanzschuss von Christian Messing (43.).

Nach dem Seitenwechsel gab der Tabellenführer weiter Gas. Ein Schuss von Fabian Schöne aus spitzem Winkel fand in Minute 57 nicht das Ziel, ehe 60 Sekunden später der GWN-Akteur von Tobias Storcks im Strafraum gefoult wurde. Felix Hesker übernahm die Verantwortung, doch erneut ging Schneider im Duell mit einem Grün-Weißen als Sieger hervor.

In der 70. Minute stockte den Zuschauern der Atem, denn nach einem leichtsinnigen Fehlpass im Spielaufbau konterte Gemen gefährlich. Der Ball kam letztlich zu Goalgetter Tim Bröcking, der aber knapp verzog. Sechs Minuten später unterbrach der Schiri nach der Verletzung von Wilmsen die Partie für gut eine halbe Stunde.

„Anschließend wurde sich darauf geeinigt weiterzuspielen, obwohl einige von uns neben den Schuhen standen. Die Spieler hatten sich aber in der Kabine geschworen, sich jetzt für Malte reinzuhauen“, berichtete Glaser von emotionalen Minuten.

Der eingewechselte Aaron Schölling hatte zunächst Pech, dass sein schöner Schuss aus 16 Metern erneut von Schneider abgewehrt werden konnte (78). Kurz danach war Gemens bester Mann nach einem Schölling-Eckball gegen den Kopfball von Max Wenning aber machtlos. In der Schlussphase hätten die Grün-Weißen das Ergebnis noch ausbauen können, doch die Gastgeber gingen mit ihren Konterchancen schlampig um.

„Für die Witterungsverhältnisse haben wir gut gespielt. Natürlich gab es einige technische Ungenauigkeiten, die aber dem starken Wind geschuldet waren“, sagte Nottulns Fußballlehrer Oliver Glaser.

Wilmsen wird nun einige Zeit ausfallen. Damit hat Nottuln ein Problem. Zwar sprang Marvin Kemmann am Sonntag ein und machte seine Sache gut, doch jetzt geht die Suche nach einem zweiten Torhüter los: Jannik Fleige und Jan Werschmöller sind momentan verletzt. – GWN: Wilmsen (76. Kemmann) – Warnat, Klaus, Wenning, S. Schöne – Leifken, Hesker, Messing, Böckmann, F. Schöne (87. Donner) – Krasniqi (73. Schölling)