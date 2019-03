Am Donnerstag (14.März, Anstoß 20 Uhr) geht es für GS Hohenholte nach Warendorf zur dortigen SU. Das Nachholspiel wollen die Schwarz-Gelben, nach der knappen Niederlage in der vergangenen Woche gegen den Zweiten aus Bösensell, unbedingt für sich entscheiden. „Gegen die Warendorfer müssen wir definitiv punkten, um den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle nicht zu verlieren. Aber das Wichtigste ist natürlich, den Abstand nach unten zu vergrößern“, hofft Ralf Zenker, Trainer der Kreisliga A-Fußballer, auf drei Zähler.

Die Hohenholter, auf Rang zehn der Tabelle, müssen auch weiterhin die Spiele gegen die direkten Konkurrenten gewinnen, um nicht in die Nähe der Abstiegsplätze zu rutschen. „Wenn wir wie in der vergangenen Woche gegen Bösensell nichts Zählbares mitnehmen, müssen wir halt gegen andere Mannschaften punkten, und dazu gehört Warendorf“, sagt Zenker und verweist auf das gute Torverhältnis seines Teams (33:30). „Unsere Offensivstärke müssen wir zu unserem Vorteil nutzen und zugleich in der Defensive stark auftreten. Am liebsten würde ich natürlich zu null spielen. Torchancen arbeiten wir uns eigentlich immer heraus, die müssen wir gegen die Warendorfer nur effektiv nutzen.“

Nach einem Sieg und einer knappen Niederlage gegen den Zweiten aus Bösensell, scheint Hohenholte ganz gut drauf zu sein. Aber auch die Warendorfer werden nach vier Punkten aus drei Spielen nun alles dransetzen, mit einem Sieg gegen die Schwarz-Gelben die Abstiegsplätze zu verlassen. Doch das werden die Zenker-Schützlinge nicht zulassen. Nach dem Remis in der Hinrunde wollen sie diesmal einen Dreier einfahren. Dafür stehen dem Trainer, bis auf die Langzeitverletzten, alle Spieler zur Verfügung.