Nachwuchskicker von GW Nottuln müssen einige dicke Better bohren

GW Nottuln U 19 –

SC Wiedenbrück U 19

Ein dickes Brett muss die U 19 von GW Nottuln am Sonntag im Heimspiel (Anstoß um 11 Uhr) bohren: Zu Gast ist nämlich der Tabellenzweite aus Wiedenbrück. Während der SC in der Vorwoche spielfrei hatte, kassierten die Grün-Weißen eine schmerzhafte 2:3-Niederlage beim FC Preußen Espelkamp. Im Hinspiel gegen Wiedenbrück wurden den Grün-Weißen beim 1:7 die Grenzen aufgezeigt. Nottulns Trainer Patrick Kemmerling meinte nur nach dem Abpfiff: „Der Gegner hat eine enorme Qualität. Das ist nicht unsere Kragenweite.“

SC Greven 09 U 17 –

GW Nottuln U 17

Eine schwere Auswärtsaufgabe kommt auf Nottulns U 17-Junioren, aktuell Drittletzter, beim Tabellenzweiten in Greven zu. „Für uns ist es daher ein einfaches Spiel, denn von uns erwartet doch keiner was – außer ein anständiges Spiel“, sieht Nottulns Trainer Uwe Peters der Aufgabe gelassen entgegen. „Wir müssen kompakt stehen und uns clever in Zweikämpfen verhalten“, hofft er dennoch auf die ein oder andere Konterchance. Der erste Sieg seit fast sechs Monaten, den GWN in der Vorwoche gegen Lüdinghausen feierte, dürfte für neues Selbstvertrauen gesorgt haben. Anpfiff in Greven ist am Sonntag um 10.30 Uhr.

GW Nottuln U 13 –

1. FC Gievenbeck U 13

Von der Papierform her vor einer leichten Aufgabe stehen Nottulns U 13-Junioren, denn sie empfangen am Samstag um 13.30 Uhr den Tabellenvorletzten aus Gievenbeck. Doch der Auftritt des 1. FC am vergangenen Spieltag gibt Anlass zur Warnung: Gievenbeck besiegte den in den letzten Wochen stark aufkommenden Aufsteiger Haltern glatt mit 3:0. „Die kommen mit breiter Brust“, weiß Nottulns Trainer Peter Arning um die Schwere der Aufgabe. Die Trainingswoche der Grün-Weißen verlief zu allem Überfluss aufgrund von Verletzungen und Erkrankungen einiger Spieler nicht optimal.

Westf. Hopsten wU 17 –

GW Nottuln wU 17

Noch immer nicht zum Punktspieleinsatz kamen in diesem Jahr die U 17-Juniorinnen von GW Nottuln. Die ersten drei Zähler auf dem Konto gab es jetzt dennoch, denn die Spielinstanz wertete das Nichtantreten der JSG Leer/Horstmar am vergangenen Spieltag als Sieg für die auf den zweiten Tabellenplatz vorgerückten Nottulnerinnen. Am kommenden Sonntag (Anstoß um 11 Uhr) geht es nun zum Tabellenfünften nach Hopsten, der den Grün-Weißen im Hinspiel beim 0:4 die bisher höchste Saisonniederlage zufügte.