Für die Landesliga-Fußballerinnen von GW Nottuln geht es am Sonntag (Anstoß um 15 Uhr) im Baumberge-Stadion um sehr viel: Im Abstiegsduell – der Tabellenletzte Nottuln empfängt den Vorletzten Arminia Ibbenbüren II – benötigen die Gastgeberinnen dringend drei Zähler.

„Wir müssen jetzt unbedingt punkten. Wir haben uns vorgenommen, aus den kommenden drei Spielen sieben Punkte zu holen“, erklärte Co-Trainer Matthias Feitscher . Nach Ibbenbüren warten auf die Grün-Weißen der Sechste Flaesheim und dann der Elfte Gronau.

In der Vorwoche konnten die Nottulnerinnen keine Mannschaft stellen und verloren die Punkte gegen Wessum am grünen Tisch. „Unter der Woche waren immer noch wenige beim Training. Die angeschlagenen Spielerinnen sollten aber auch nicht trainieren, damit wir am Sonntag eine Mannschaft stellen können“, berichtete Feitscher. Zudem wurde die talentierte B-Juniorin Johanna Koch hochgeschrieben.