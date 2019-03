Torwandwerfen ist bei GW Nottuln der Renner

Die Sporthalle am Rupert-Neudeck-Gymnasium in Nottuln platzte am Sonntagmorgen aus allen Nähten. Wie schon in den vergangenen Jahren, zog das vom Kreis Euregio Münsterland ausgeschriebene und von GW Nottuln durchgeführte Mini-Handballturnier Jung und Alt an.

Über 130 Kinder zwischen sieben und neun Jahren wurden von Eltern sowie Großeltern begleitet. Bis zu 300 Personen verfolgten die Begegnungen der nach Leistungen in zwei Gruppen aufgeteilten elf Mannschaften und spendeten im Rahmen der Siegerehrung lautstarken Beifall. Alle Aktiven wurden mit Medaillen ausgezeichnet.

Minihandball-Turnier von GW Nottuln

Neben dem sportlichen Wettstreit, der auf zwei Kleinfeldern parallel ausgetragen wurde, bestand für die Jungen und Mädchen die Möglichkeit, sich an verschiedenen Turngeräten auszutoben. Großer Andrang herrschte beim von der Nottulner Schülerhilfe unterstützten Torwandwerfen. GWN-Nachwuchstalent Jamie Vickers erzielte sechs Treffer und erhielt für seinen ersten Platz einen Ball geschenkt. Die Team-Wertung gewann der VfL Ahaus mit 18 Toren vor der ersten und zweiten Mannschaft des Ausrichters. GW Nottuln war mit zwei weiblichen und einem männlichen Team am Start.