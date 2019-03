Katastrophale Schlussphase von GW Nottuln

Nach einem unerklärlichen Leistungsabfall in Durchgang zwei unterlagen die Kreisliga-Handballer von GW Nottuln im Heimspiel gegen den Tabellenvierten SC Nordwalde mit 24:29 und logieren damit weiter gefährlich nahe an der Abstiegszone.

Eine Halbzeit lang sah es so aus, als könnten die Spieler von Nottulns Trainer Stefan Göcke mit einer Überraschung aufwarten. Die Mannschaft zeigte sich in der Deckung zwar nicht sattelfest, glich dieses Manko allerdings mit einer tollen Angriffsleistung wieder aus. Mit schönen Wechseln im Rückraum und gelungenen Kreisanspielen stürzten sie die Gäste von einer Verlegenheit in die andere und gingen mit einem verdienten 16:12-Vorsprung in die Kabine.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeber vorne und hatten scheinbar alles im Griff. Mit 24:22 führten die Grün-Weißen nach einem Treffer von Florian Poppe noch in der 47. Minute, als plötzlich der Faden riss. Nichts ging mehr. 13 Minuten lang gelang den Grün-Weißen kein einziges Tor mehr.

Nordwaldes Peter Averbeck, in Durchgang eins eher untergetaucht, lief nun zu großer Form auf und lenkte das Spiel seiner Mannschaft, die in dem Maße Oberwasser bekam, wie die Grün-Weißen nachließen.

Waren die Gastgeber in der ersten Hälfte noch mit gelungenen Aktionen und Tempohandball positiv aufgefallen, verzettelten sie sich im Angriff in Einzelaktionen und bereiteten so dem Gegner das Feld.

Zu allem Überfluss scheiterten sie mit allen vier Strafwürfen an Nordwaldes Keeper Tim Sewerin.

Dementsprechend bedient zeigte sich hernach Stefan Göcke: „In der ersten Halbzeit lief es noch gut. Wir haben in der zweiten Hälfte allerdings völlig den Faden verloren und die Angriffsleistung war auf einmal katastrophal. Außer Fabian Rotermund hat kein Rückraumspieler seine Leistung abgerufen.“ Allerdings spielte Max Halm auch gehandicapt. Fabian Rotermund musste zudem nach Körperkontakt Mitte der zweiten Halbzeit mit Brummschädel eine Auszeit nehmen.

Tore: Fabian Rotermund (6), Florian Poppe (5), David Bischoff (4), Maximilian Thur (3), Dominik Peter (2), Christoph Bolle (1), Yannis Frye (1), Felix Wottke (1), Tobias Last (1).