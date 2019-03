GW Nottuln kann mit einem Punkt leben

Als Schiedsrichter Philipp Werner (Hamm) das Landesliga-Spitzenspiel zwischen GW Nottuln und Westfalia Kinderhaus nach 91 Minuten abpfiff, war auf dem Kunstrasenplatz des Baumberge-Stadions auf beiden Seiten kein Jubel zu erkennen. Die Topteams der Staffel vier trennten sich mit einem torlosen Unentschieden. Die Folge: Kinderhaus fiel auf den dritten Platz zurück und wurde vom SC Münster 08, der sich gegen den Vorletzten VfB Hüls mit 5:0 durchsetzte, in der Tabelle überholt. Die GWN-Kicker weisen als Spitzenreiter acht Begegnungen vor dem Saisonende einen Vorsprung von fünf Zählern auf die Kanalkicker auf.

„Wir haben einige Male den falschen Gedanken gehabt und unsere Chancen nicht konsequent genug ausgespielt“, bilanzierte Nottulns Trainer Oliver Glaser . „Mit dem einen Punkt können wir aber trotzdem leben.“ Auch Westfalia-Coach Marcel Pielage kam zu diesem Fazit und stellte klar, „dass wir uns weiterhin auf Platz zwei konzentrieren. Nottuln wird das Ding durchziehen. Davon bin ich überzeugt.“

Die zahlreichen Zuschauer sahen ein von der Taktik geprägtes Spiel. Im Gegensatz zum ersten Aufeinandertreffen, das die Glaser-Schützlinge mit 4:1 gewonnen hatten, blieben diesmal die Tore aus. „Beide Teams hatten sich taktisch sehr gut aufeinander eingestellt“, bilanzierten die beiden Übungsleiter unisono. „Wir haben es diesmal verstanden, die Pässe in die Schnittstelle der Abwehr zu unterbinden“, so Pielage, der von einem „verdienten Remis“ sprach.

In der Anfangsphase hätten die Grün-Weißen für die Entscheidung sorgen können. Bereits in der sechsten Minute setzte Christian Messing mit einem Traumpass Oliver Leifken in Szene, der jedoch mit einem Heber am Außenpfosten scheiterte. Nur 120 Sekunden später scheiterte Fabian Schöne an Westfalia-Schlussmann Rene Steinke. Die einzige Möglichkeit der Pielage-Schützlinge vergab nach 20 Minuten Corvin Behrens.

Wie schon in den ersten 45 Minuten, spielte sich das Geschehen auch nach der Pause überwiegend zwischen den beiden Strafräumen ab. Chancen für die Gastgeber sahen die Fans erst in der letzten Viertelstunde. Der eingewechselte Clemens Donner setzte Fabian Schöne in Szene, der jedoch das Spielgerät knapp am Pfosten vorbei setzte. Nur 180 Sekunden später verfehlte Donner im Anschluss an eine Ecke von Leifken das Ziel nur knapp. Erneut Oliver Leifken fand sechs Minuten vor Schluss seinen Meister im Kinderhauser Schlussmann. Das war es.

„Das erste Tor hätte heute die Partie entschieden“, stellte Oliver Glaser fest und zeigte sich zufrieden. Auch Marcel Pielage war nach dem Schlusspfiff keine Enttäuschung anzumerken. „In Ballbesitz waren wir zu harmlos, aber immerhin haben wir beim Tabellenführer nicht verloren und bleiben in der Rückrunde weiterhin ungeschlagen.“

GW Nottuln: Kemmann – Böckmann, Wenning, Kreuz, Warnat – Hesker, Klaus, Leifken – F. Schöne, Messing, Krasniqi (71. Donner)