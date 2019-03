Nur eine Niederlage: Badminton-Jugend beendet erste Saison als Vizemeister

Das Spitzenspiel in der Bezirksliga zwischen den punktgleichen Jugendmannschaften von No Limit Nottuln und SC Münster 08 endete in einem ungleichen Kampf und letztlich mit einem 5:3-Erfolg der Münsteraner. Die Gastgeber spielten in Bestbesetzung, das Team von No Limit war stark angeschlagen.

Mannschaftsbetreuer Peter Adorf war schon vor Beginn der Partie realistisch. „Wir haben heute mehr kranke als gesunde Spieler auf dem Platz.“ Jonas Elpers und Henry Adorf mussten nach ihrem verlorenen ersten Satz im Doppel aus gesundheitlichen Gründen passen. „So fielen auch anschließend das Einzel von Jonas und das Mixed mit Henry kampflos an die Münsteraner. Dieser Rückstand war nicht mehr aufzuholen“, erläutert Peter Adorf weitere Konsequenzen.

Kampflos wollten sich die Nottulner aber doch nicht geschlagen geben. Alexander und der ebenfalls angeschlagene Jun Yi Chen gewannen ihr Doppel sicher. Und auch die folgenden Einzel behaupteten die beiden Nottulner mit den letzten Reserven für sich.

Zu mehr reichte es aber nicht, da Lili Bartsch und die gerade erst genesene Katja Heßmann im Verlauf ihres Doppels kräftemäßig nachließen und verloren. Sophie Ahlers musste sich gegen eine starke Münsteranerin geschlagen geben. Mit der Vizemeisterschaft und nur einer Niederlage in der gesamten Saison als Aufsteiger kann die junge Mannschaft aber ein positives Saisonfazit ziehen, freuen sich die Verantwortlichen.

► Alex und Jun Yi Chen sind in einem spielerisch sehr stark besetzten Turnier in Herne mit zwölf Paarungen aus ganz NRW im Jungendoppel U 19 angetreten. Nach der Vorrunde hatten sie sich als Zweiter für das Viertelfinale qualifiziert und mussten sich nur einem Landesliga-Doppel aus Herten geschlagen geben.

Nach souveränen Spielen im Viertel- und Halbfinale traf das No Limit Duo im Finale wieder auf das Doppel aus Herten. Auch die zweite Partie verloren sie nach ausgeglichenem Spiel unglücklich in der Verlängerung des dritten Satzes. Das No-Limit-Duo belegt somit den zweiten Platz.

Alex Chen ist mit Nina Elpers auch im Mixed U17 angetreten. Die neu entstandene Paarung marschierte ohne Satzverlust durch die Vorrunde und hat aufgrund der guten Platzierung in den Gruppenspielen ein Freilos gezogen.

Im Halbfinale unterlagen sie gegen ein Duo aus Nordwalde und Mülheim in drei Sätzen. Das Spiel um Platz 3 entschieden sie dann klar für sich. „Dass wir bei dem großen Starterfeld am Ende den dritten Platz erreicht haben, hat uns sehr gefreut“ freuten sich beide Spieler nach dem Turnier.

Nina Elpers hat mit ihrer neuen Partnerin aus Kleve alle Begegnungen gewonnen und wurde in der Disziplin „Mädchendoppel U17“ Stadtmeister in Herne.►