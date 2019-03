„Wenn ich den Verein verlasse, ist das keine Entscheidung gegen Grün-Weiß, sondern eine gegen den Aufwand.“ Christian Warnat wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr zum Kader der Saison 2019/20 gehören – nach nur einer Saison.

In „spätestens zwei Wochen“ will der 23-Jährige Marler Klarheit auch über seine fußballerische Zukunft haben. „Die Zeichen stehen auf Wechsel", deutet Teammanager Dirk Teichmann den Stand der Dinge.

Der Verein habe ihm einen Job als Verfahrenmechaniker in Nottuln besorgt. „Nach Absprache mit einem Verantwortlichen war ich nur für die Frühschicht vorgesehen“, erzählt der Spieler. Deshalb habe er sich in Nottuln eine Wohnung genommen, „auch mit dem Wunsch, vor Ort etwas neben Job und Fußball aufzubauen.“

Nach einem Personalwechsel in dem Unternehmen habe er dann in den normalen Schichtdienst wechseln müssen. Er habe seine Wohnung in Nottuln gekündigt und sei wieder nach Marl gezogen. „Es gab auch weniger Geld. Da wollte ich schon mal die Miete sparen.“ Rund 40 bis 45 Kilometer beträgt eine Strecke bis nach Marl. „Mit der Arbeit ist es schwierig, insbesondere wenn ich nach dem Training noch arbeiten oder die Zeit nach der Schicht bis zum Trainingsbeginn überbrücken muss.“ Im schlechtesten Fall fahre er dann zweimal pro Tag von Marl nach Nottuln und zurück.

Manager Teichmann hat Verständnis für einen Wechsel aus beruflichen Gründen. Er habe „sehr sehr gute Gespräche“ mit dem Spieler geführt und Hilfestellung bei der Suche nach einem neuen Job angeboten. „Aktuell habe ich zwar noch Bewerbungen laufen, aber es tut sich wohl nichts.“

Er werde von sich aus alles dran setzen, dass „die Jungs in der neuen Saison in der Westfalenliga spielen können“ und sich in den restlichen acht Partien noch einmal richtig reinhängen. Sportlich liebäugelt Christian Warnat mit einer Rückkehr zum FC Marl. „Auch denen haben ich meine Situation erläutert.“ Dort wie für Grün-Weiß gilt: Abwarten, was wo wie möglich ist.

Warnat hat in der laufenden Saison bisher 20 Spiele über 90 Minuten für die Grün-Weißen auf der Außenbahn rechts wie links bestritten, und dabei drei Tore erzielt. Lediglich gegen Dorsten-Hardt kam er nicht zum Einsatz. Und im ersten Spiel wurde er eingewechselt.