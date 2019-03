Nach beinahe vierwöchiger Pause greifen die Bezirksliga-Handballerinnen von GW Nottuln wieder ins Geschehen ein. Beim 22:22-Unentschieden am 2. März in eigener Halle bekleckerte sich die Mannschaft von Trainerin Tine Hünteler nicht gerade mit Ruhm. Am heutigen Donnerstag (28. März) treten die Grün-Weißen zum Nachholspiel beim BSV Roxel 2 an.

Mit 18:14 Punkten belegen die Nottulnerinnen mit zwei Spielen Rückstand Rang fünf. Der BSV seinerseits ist Vorletzter mit 11:23 Punkten. Der Papierform nach eine machbare Aufgabe, wäre da nicht das Verletzungsproblem.

Dieses betrifft den Rückraum der Nottulnerinnen. Aktuell ist Claudia Westrup nach Kreuzbandriss keine Option. Sie wird ihre Schuhe wohl an den Nagel hängen. Aber auch Marina Rotermund wird schmerzlich vermisst. Sie laboriert an einer Knieverletzung und fällt ebenso aus. Zum Glück ist Linksaußen Sarah Chowanietz wieder einsatzbereit.

„Das Hinspiel haben wir zwar gewonnen, doch diesmal wird es sehr schwer“, gibt sich GWN-Trainerin Tine Hünteler keinen Illusionen hin. Ihr ist auch nicht entgangen, dass die Gastgeberinnen ihre Spiele häufig nur ganz knapp verloren. „Der Gegner ist nicht zu unterschätzen“, weiß sie um die Spielstärke des Tabellenvorletzten. „In unserer Liga kann jeder jeden schlagen. Ich kenne die Mannschaft gut. Sie hat einige erfahrene Spielerinnen in ihren Reihen, gegen die ich früher noch selber gespielt habe“, erinnert sie sich.

Immerhin: Die Grün-Weißen sind nicht unvorbereitet, sie haben nach Auskunft ihrer Übungsleiterin in der langen Pause „viel trainiert“.

Anwurf in der Dreifachhalle an der Tilbecker Straße ist um 19.30 Uhr.