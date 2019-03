Bühne frei für die „Zukunft des Reitsports“

„Es war ein schöner Reitertag.“ So konnte man von den Jüngsten und auch den älteren Reitern hören, die jetzt auf der Reitanlage Altrogge-Terbrack die eigenen oder auch die Schulpferde sattelten. Wettbewerbe von der L-Dressur bis zu den Springprüfungen Klasse A waren für alle Altersgruppen ausgeschrieben, und das Nennungsergebnis war mit 190 Startern mehr als hervorragend.

Ganz besonders aufgeregt war die fünfjährige Alissa Pöpping aus Coesfeld, die zum ersten Mal auf einem Turnier startete. Mama Petra hatte für sie die Prüfung Schritt, Trab und Galopp gewählt und war bestimmt genauso aufgeregt wie ihre kleine Tochter. Die Belohnung ließ nicht lange auf sich warten. Eine goldene Schleife für den Sieg und einen Ehrenpreis durfte die junge Amazone stolz mit nach Hause nehmen.

Hausturnier auf Hof Altrogge-Terbrack 1/8 Foto: Isabell Averbeck

Foto: Brigitte Arends

Foto: Brigitte Arends

Foto: Brigitte Arends

Foto: Brigitte Arends

Foto: Brigitte Arends

Foto: Brigitte Arends

Foto: Brigitte Arends

Auch für die etwas älteren Reiter hielt das Hausturnier manch schöne Prüfung bereit. So gaben Detlev Richert und Ulla Kleine-Arndt ihr Bestes bei einer E-Dressur und konnten von den Richtern Glückwünsche und farbige Schleifen entgegennehmen.

Tanja Schulze vom RV Darup-Nottuln, die mit ihrer Trainerin und Mutter angereist war, zeigte sich hochmotiviert. Die junge Amazone, die seit einem Unfall auf den Rollstuhl angewiesen ist, bewies bei einer A-Dressur mit Pferd Heinrich, dass Reiten auch mit einer Beeinträchtigung ein toller Sport ist. „Mit Gewichts-, Zügel- und Stimmhilfen wird mein Heinrich geritten“, erklärte Tanja Schulze. Die Richter belohnten die gekonnte Vorführung mit einem dritten Platz (7,3).

Nach vielen weiteren Wettbewerben kam das Beste zum Schluss. Ein Stilspringwettbewerb mit festen Hindernissen in der Reithalle war Höhepunkt und Abschluss des Hausturniers. Die Parcoursbesichtigung fand direkt mit den Pferden statt, und so manch ein Tier fand die Blümchen der Hindernisse zum Fressen schön. Bei dieser Prüfung zeigte Greta Merschformann aus Nottuln ein feines Händchen und ihrer Sophia gekonnt den Weg über Bürsten und Co.. Die Wertnote 8,0 sicherte ihr den Sieg.

Maria Terbrack strahlte bei der letzten Siegerehrung: „Ein toller Tag, alles hat prima geklappt, unser Team war hochmotiviert. Und die vielen jungen Reiterkinder machen einfach nur Spaß.“ Auch Markus Terbrack freute sich über die vielen Reiterinnen und Reiter: „Hier reitet auch ein wenig die Zukunft des Reitsports.“

Alle Ergebnisse im Internet: www.reitschule-altrogge-terbrack.de