Fußball-Landesligist VfL Senden verlängert mit seinem Chefcoach André Bertelsbeck . Wechseln wird sein Assistent. Diesen Posten übernimmt ein in Nottuln alter Bekannter: Andreas Bopp soll den bisherigen spielenden Co-Trainer Philipp Plöger ersetzen. „Wir wollten einen festen Mann an der Seite von An­dré haben, mit dem er sich auch während der Spiele austauschen kann“, so Taylan Berik, sportlicher Leiter beim VfL.

Von 2010 bis Ende 2011 war Andreas Bopp Trainer der Nottulner Reserve. Zuvor hatte der Berufssoldat zwei Spielzeiten lang die U15 trainiert. Bei der SG Coesfeld war er Co-Trainer von Markus Lindner. Und seit dieser Saison steht er als Assistent von Goran Mikic in Diensten des Bezirksligisten DJK Adler Buldern. Mit André Bertelsbeck werde er sicher gut harmonieren, glaubt Andreas Bopp: „Wir kennen uns schon lange – und sind im selben Kegelverein.“