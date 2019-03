Zwei Mal ins Trampolin-Finale gesprungen

Fünf Aktive von GW Nottuln haben jetzt an den Deutschen Meisterschaften am Doppel-Mini-Tramp teilgenommen, und eine Aktive am Deutschland-Cup , ausgetragen in der gleichen Halle in Weingarten am Bodensee.

Zunächst war der 14-jährige Kjell Böttcher an der Reihe. Bei seinen zweiten Deutschen Meisterschaften präsentierte er seine Übungen in den beiden ersten Durchgängen sehr gut. Am Ende belegte er in der starken Konkurrenz den elften Platz .

Nach einer Einturnphase starteten seine Vereinskameraden Felix Elstermeier und Ben Rerri. Ben trainiert in Nottuln, kommt aber aus dem Verein VfL Marl-Hüls. Beide zeigte einen stabilen ersten Durchgang. Dann begann jedoch langsam die Nervösität. „Felix war gezwungen seinen Durchgang während des Springens umzustellen, da er zu nah am Rand des Gerätes turnte. „Dadurch fehlte ihm wichtige Schwierigkeit‘, berichtet Trainer Justus Becks. ‚Ben hat starke Nerven bewiesen und sprang konzentriert seine vier Durchgänge. Beide Jungen bekamen nochmals ihre Chance im Finale. Ben belegte zum Schluss Platz 4 und Felix Platz 5.

‚Nele Mayer biss sich beim Deutschland-Cup durch ihre ersten beiden Durchgänge durch und bewies Willensstärke. Trotz eines Fehlers konnte sie ihre Durchgänge durchziehen und belegte den siebten Platz‘“, freute sich Trainerin Maike Esplör für ihren Schützling. ‚Schade, dass Nele nicht ins Finale einziehen konnte. Dafür fehlte eine sichere Landung beim ersten Durchgang.“

Stephanie Elstermeier hat sich während der Einturnphase bereits ihre Konkurrenz angeschaut und ihre Taktik durchdacht. Mit einem guten ersten Durchgang sammelte sie wertvolle Punkte. „Leider hat Steffi dann im zweiten Durchgang nach dem Doppelsalto die Hände auf die Landefläche gestützt, weil der Schwung nicht gepasst hat. Dadurch zählte nur ein Sprung aus der Kombination und so verpasste sie das Finale‘“ berichtet Justus Becks.

Als Letzter startete der lange verletzte Manuel Alberding. Ein paar Wochen vor dem Saisonbeginn riss er sich ein Band im Fuß und musste pausieren. ‚Trotz sehr wenig Training wollte Manuel unbedingt teilnehmen‘, erläutert Maike Esplör. Er sprang eine abgeschwächte Variante seiner Durchgänge, auch, um den gerade verheilten Fuß nicht zu stark zu belasten. Trotzdem zeigte er noch zwei Doppelsalti in einem Durchgang. „Dass er nicht in Finale gekommen ist, lag nicht an seinem Willen. Das ist eher der fehlenden Praxis auf dem Gerät vorher geschuldet. Er hat motiviert sechs Wochen lang dreimal die Woche Krafttraining mit unserer FSJlerin Tanja Reinisch gemacht, um fit zu bleiben. Die fehlende Trainingszeit auf dem Gerät konnten wir leider so schnell nicht mehr ausgleichen“, lobte Trainerin Maike Esplör die Leistung.

Jetzt bereiten sich die Aktiven auf dem Trampolin vor, da der nächste Wettkampf Anfang Mai in Hannover bereits ansteht.