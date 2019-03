Die Hiobsbotschaften in Reihen der Nottulner Handballer reißen einfach nicht ab. „Das waren zwei katastrophale Trainingswochen“, berichtet Stefan Göcke , Trainer der GWN-Kreisliga-Handballer. Genau in der Vorbereitungszeit vor den wichtigen Spielen um den Klassenerhalt hat der Grippevirus zugeschlagen. „Ich hatte meistens nur drei bis vier Stammspieler beim Training“, berichtet der Nottulner Handballlehrer.

Im Auswärtsspiel am Samstag beim Tabellenzweiten SC Hörstel fällt den Grün-Weißen allerdings ohnehin die Außenseiterrolle zu. „Da erwartet uns ein ganz harter Brocken. Die Gastgeber mit den beiden Hembrock-Brüdern verfügen über einen sehr ausgeglichen besetzten Kader und könnten locker eine Klasse höher spielen“, weiß Göcke. Die Nottulner müssen sich auf einen körperlich sehr robusten Gegner einstellen. Im Hinspiel konnten die Göcke-Schützlinge lange Zeit gut mithalten. Am Ende entschied allerdings die „besser besetzte Bank“ (Göcke) das Spiel.

Im GWN-Lager gesellen sich zu den Langzeitverletzten Dario Wottke, Marco Krebs, Linnert Determann und Carsten Weitkamp nun noch Maximilian Halm, Felix Wottke und Christoph Bolle. Der Einsatz von Dominik Peter ist zudem fraglich. GWN-Trainer Göcke hofft, dass Dennis Krieger (Tor) und Yannik Frye ihre Grippe halbwegs überwunden haben und am Samstag wenigstens sporadisch eingreifen können.

„Zur Zeit haben wir noch mehr Ausfälle als in der Hinrunde“, hadert Göcke mit dem Schicksal: „Ausgerechnet jetzt, wo es um den Klassenerhalt geht, können wir einfach nicht ordentlich trainieren. Darunter leidet das Spielverständnis, weil die Abläufe nicht richtig passen“, sieht er schwere Wochen auf seine Mannschaft zukommen.

Anwurf der Begegnung in Hörstel ist am Samstag, 30. März, um 17.30 Uhr in der Harkenberghalle in Hörstel.