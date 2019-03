Nach der 24:28-Heimniederlage am vergangenen Sonntag gegen den Mitabstiegskonkurrenten TV Vreden wartet auf die Landesliga-Handballer von SW Havixbeck bereits das nächste Endspiel im Kampf um den Klassenerhalt. Der Tabellenvorletzte, seit acht Begegnungen ohne Sieg, gastiert am Freitag (29. März) um 20 Uhr beim Elften 1. HC Ibbenbüren.

Die Schwarz-Weißen haben auf den rettenden zwölften Platz, eingenommen von der Spvg. Hesselteich, aktuell einen Rückstand von vier Zählern.

Bevor SWH-Coach Tom Langhoff mit seinen Schützlingen am Dienstag die aktive Trainingsarbeit aufnahm, wurde in einer Team-Besprechung noch einmal die Vreden-Partie aufgearbeitet. „Die Einstellung hat nicht gepasst. Wir hätten viel aggressiver und bissiger auftreten müssen“, analysierte der Übungsleiter. „Wir müssen den Kampf annehmen.“

Nur eine deutliche Steigerung kann dazu führen, dass die Schwarz-Weißen in Ibbenbüren erfolgreich bestehen und den ersten Auswärtssieg der Saison einfahren können. Nicht zuletzt hatte der weiter verletzte Kapitän David Weiper die restlichen Spiele der laufenden Saison zu Endspielen ausgerufen.

An das Hinspiel gegen die laut Tabelle schlechteste Abwehr der Liga haben die Langhoff-Schützlinge gute Erinnerungen. In der Baumberge-Sporthalle wurde mit 34:28 gewonnen. „Die Einstellung passte und wir kamen gut in das Spiel. Ibbenbüren lag uns vom System her“, erinnert sich Langhoff.

Die personelle Situation ist bei den Habichten weiterhin angespannt. Max Beumer, der gegen den TV Vreden trotz einer schmerzhaften Fußverletzung mitwirkte, hat sich nun auch noch eine Erkältung zugezogen und konnte in dieser Woche an keiner Trainingseinheit teilnehmen. Der Einsatz des Rückraumriesen ist also frag ­lich. „Wir dürfen nicht jammern, sondern müssen un­sere Kräfte bündeln und siegen“, fordert Coach Langhoff.