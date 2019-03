26 Podestplätze für Gastgeber DLRG Nottuln

Die DLRG-Rettungsschwimmer des Bezirks Kreis Coesfeld haben sich jetzt bei den Bezirksmeisterschaften im Nottulner Hallenbad in verschiedenen Disziplinen über 500 bis 200 Meter gemessen, um sportlich ihre Rettungsfähigkeit unter Beweis zu stellen

Ehrgeizig, ambitioniert und mit einem Blick auf die Qualifikation für die anstehenden Landesmeisterschaften stiegen die 70 Einzelstartern und die Mitglieder der 26 Vierer-Staffeln aus Nottuln, Havixbeck, Senden, Lüdinghausen, Lette, Ascheberg-Herbern und Nordkirchen auf die Startblöcke. Durch das Wellen schlagende Wasser zogen die Schwimmer 70 Kilogramm schwere Puppen, sie tauchten unter fast einen Meter tiefen Hindernissen her und zogen mit Flossenunterstützung schnell ihre Bahnen. Mit diesen Übungen sollte der Ernstfall simuliert werden.

Unterdessen trafen sich die befreundeten Rettungsschwimmer, die nur im Wettkampf gegeneinander antreten, im Einsatz jedoch zusammenarbeiten, bei Kaffee und Kuchen im Vereinsheim. Denn nicht nur dort sorgte die Jugendabteilung der DLRG Ortsgruppe Nottuln für einen reibungslosen Ablauf des Wettkampfwochenendes, heißt es in einem Bericht.

In den Wettkämpfen erzielten die Gastgeber insgesamt 26 Podestplätze., darunter auch Qualifikationen für die Landesmeisterschaften. Der Überblick:

In der Altersklasse 12 weiblich schwamm Ronja Kleinwechter auf den zweiten Platz vor Clara Blakert. Timo Mäschig sicherte sich den dritten Platz. Chiara Feldkamp erkämpfte sich in der AK 13/14 Platz drei. Simon Enders landete in der selben Altersklasse bei den Jungs ebenfalls auf Platz drei.

In der AK 15/16 weiblich erreichte Kerstin Weißphal vor Hannah Masthoff den zweiten Platz. Sebastian Splitthoff aus der AK 17/18 männlich, Carina Schulte aus der AK 25 weiblich und Christian Scheffer aus der gleichen AK männlich erzielten jeweils Rang eins. Sigrid Richter-Brockmann schwamm vor Nicole Niehues auf den ersten. Rang. In der AK 30 männlich gewann Patrick Richter-Brockmann vor Max Reichert. Der ältester Starter Alois Schwaf erkämpfte sich in der AK 60 männlich auch Rang eins.

In der Altersklasse 12 weiblich landete Nottuln mit Nicole Henning, Annika Naumann, Viktoria Wyeth und Marie Terbille auf Platz drei. Die Mannschaft Nottuln 1, mit Ronja Kleinwechter, Klara Blakert, Timo Mäsching und Bastian Hoffschröer holte sich in der gleichen Altersklasse bei den männlichen Mannschaften den Titel und qualifizierte sich somit für die Landesmeisterschaften im Mai. Knapp am ersten Podestplatz vorbei, erkämpften sie sich in der AK 13/14 weiblich Madleen Kollmann, Pauline Schülling, Elisa König und Katharina Maas und in der Besetzung Cecil Prinz, Chiara Feldkamp, Franka Dondrup und Simon Enders den zweiten Platz. Die zweite Mannschaft AK 13/14 männlich Pauline Dziewas, Constantin Frie, Sina Loick und Max Jödicke sicherte sich den dritten Platz. Jeweils den ersten Platz sicherten sich die Mannschaften der AK 15/16 weiblich Alina Henning, Hannah Masthoff, Katharina Nölle, Sarah Pieper und Kerstin Weißphal, 17/18 weiblich Maja Mühlenkamp, Lena Adelt, Lara Petermann und Lucie Kloss und männlich Sebastian Splitthoff, Jonathan Maas, Tobias Baltes, Jonas Koch und Lennard Derijk. In den offenen Altersklassen holten die Nottulner Schwimmer Marit Große Brinkhaus, Sigrid Richter-Brockmann, Nicole Niehues, Carina Schulte und Esther Prinz Platz zwei. In der AK und männlich belegten Patrick Richer-Brockmann, John Struck, Bastian Hoppe und Max Reichert und Leander Jokobs, Lukas Willenborg, Jost Froning und Daniel Schön die Plätze eines und zwei.