Die erste Halbzeit katastrophal, die zweite dafür genial – die Bezirksliga-Handballerinnen der DJK Grün-Weiß Nottuln fanden im Nachholspiel beim BSV Roxel 2 erst spät in die Spur und landeten dann einen klaren 17:8-Auswärtssieg. Schon der Start in den ersten Spielabschnitt geriet den Schützlingen von Trainerin Tine Hünteler völlig daneben, als gleich zwei Siebenmeter in Folge ausgelassen wurden. Gegen die harmlosen Gastgeberinnen sprang bis zum Wechsel nur ein magerer 5:3-Pausenvorsprung heraus.

In der Kabine müssen in der Halbzeit wohl deutliche Worte gefallen sein, denn wie verwandelt präsentierten sich die Grün-Weißen in Durchgang zwei. Endlich wurde Tempohandball gespielt und mit der ersten und zweiten Welle der BSV ausgekontert. Gegen die immer mehr nachlassenden Münsteranerinnen klappten auch die geforderten Spielzüge. Derart vor Probleme gestellt, musste der Tabellenvorletzte letztlich in die hohe Niederlage einwilligen.

Ein dickes Kompliment hatte sich GWN-Trainerin Hünteler für Sabrina Welp aufgespart: „Sie war in der Deckung der Chef.“

Im Angriff der Grün-Weißen war Sanja Nieborg am auffälligsten, die sich mit zunehmender Spieldauer immer besser gegen die Roxeler Abwehr durchzusetzen vermochte. „Ich hoffe, dass dieser Sieg uns mit Zuversicht am Sonntag nach Vreden reisen lässt“, hofft Nottulns Handballlehrerin.

Bei einem Erfolg gegen die DHG Ammeloe/Ellewick zögen die Grün-Weißen nämlich mit dem Tabellendritten gleich. „Dann würde es an der Spitze noch einmal spannend“, setzt Tine Hünteler einen Anreiz für ihr Team. „Allerdings müssen wir beim Landesliga-Absteiger von Anfang an präsent sein und unbedingt Leichtsinnsfehler vermeiden“, mahnt sie. Der Anwurf in der Hama­landhalle in Vreden erfolgt am Sonntag, 31. März, um 16.15 Uhr.

GWN-Tore gegen Roxel: Sanja Nieborg (5), Meike Eckhardt (4/2), Sarah Chowanietz (2/1), Lena Ziemann (2), Lea Heimann (2), Kim Anna Frie (1), Stefanie Gravermann (1),