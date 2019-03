Egal an welchem Wochentag und egal gegen welchen Verein: Die Landesliga-Handballer von SW Havixbeck können in der Saison 2018/19 auswärts nicht gewinnen.

Beim bisherigen Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, 1. HC Ibbenbüren, kassierten die Schützlinge von Trainer Tom Langhoff am Freitagabend eine 19:24 (8:14)-Niederlage. Damit bleibt es bei bislang erst einem mageren Punkt in der Fremde.

Der Rückstand zum rettenden zwölften Tabellenplatz ist fünf Begegnungen vor dem Saisonende nicht größer geworden, da die SpVg. Hesselteich beim TV Verl mit 23:25 verlor. Aktuell haben die Schwarz-Weißen vier Zähler weniger auf dem Konto. Übrigens: Am letzten Spieltag am 11. Mai treffen Havixbeck und Hesselteich im direkten Duell in der Baumberge-Sporthalle aufeinander.

Der Grund für die Pleite in Ibbenbüren war schnell gefunden. 13 Minuten lang erzielte die Langhoff-Sieben nicht einen Treffer. In dieser Phase, zwischen der 15. und 28. Minute, wurde aus einer 6:4-Führung ein 6:12-Rückstand. „Wir haben viele Möglichkeiten vergeben“, ärgerte sich der verletzte Kapitän David Weiper . „Nach ein, zwei vergebenen Chancen gingen die Köpfe direkt wieder runter. Das war auch in der Halbzeitpause zu beobachten.“

SWH-Coach Langhoff ergänzte, „dass wir uns durch einzelne Ereignisse und Fehler immer wieder runter ziehen lassen. Das bekommt die Mannschaft nicht abgestellt.“

Zu Beginn der Partie war die Stimmung im Havixbecker Lager noch richtig gut. Durch Treffer von Maximilian Beumer und Frederick Leusmann lagen die Gäste schnell mit 2:0 in Führung und kassierten nach sieben Minuten das erste Gegentor.

Doch nach dem Tor von Jonas Lügering zum zwischenzeitlichen 6:4 lief nicht mehr viel zusammen. „Wir waren in der Abwehr zu passiv und ließen viele Anspiele an den Kreis zu“, beobachtete Weiper.

Auf der anderen Seite fehlte dem Tabellenvorletzten das notwendige Quäntchen Glück im Abschluss. Insgesamt neunmal wurde das Aluminium getroffen.

„Die Jungs machen sich Gedanken und wissen genau, dass es in Sachen Klassenerhalt immer enger wird. Sie sind nicht frei Im Kopf“, so Weiper. „Ibbenbüren war nicht die fünf Tore im Endergebnis besser. Wir haben einfach unsere Chancen nicht konsequent genutzt.“

SW Havixbeck: Wittenberg, Cassens – M. Beumer (8), Leusmann (5), C. Mühlenkamp (2), Lügering (1), Brinkerd (1), J. Beumer (1), Lepke (1), Wiesner, Schmidt, Frieling, L. Stumpe