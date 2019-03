Er kam, sah und traf: Lionel Oberbeck war der Matchwinner beim 1:0 (0:0)-Heimerfolg der Kreisliga A-Fußballer von GS Hohenholte gegen den TuS Hiltrup II. Der Innenverteidiger wurde von seinem Trainer Ralf Zenker nach 70 Minuten für Michael Wildermann eingewechselt und traf eine Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit zum viel umjubelten Siegtreffer. Der Neuzugang von SW Havixbeck hatte nach einem Eckball von Leon Marquardt am zweiten Pfosten gelauert, den Ball mit der Brust gekonnt angenommen und volley unter die Torlatte gedroschen. „Wir hätten die Partie eigentlich schon zur Pause entscheiden müssen“, merkte der GSH-Coach an und sprach von einem „dreckigen Sieg. Die drei Punkte nehmen wir natürlich gerne mit.“

Die Westfalenliga-Reserve präsentierte sich nach Beobachtungen von Zenker deutlich stärker, als es der 13. Tabellenplatz im Vorfeld vermuten ließ. Trotzdem erspielten sich die Gelb-Schwarzen eine Reihe guter Möglichkeiten. Ein Schuss von Fabian Zeller wurde nach acht Minuten im Anschluss an eine präzise Hereingabe von Marvin Niehoff in letzter Sekunde geblockt. Nur vier Minuten später schoss Erik Bernsjann freistehend den Ball neben das Gehäuse. Weitere gute Möglichkeiten von Patrick Wilhelmer (15.) und erneut Bernsjann (21.) blieben ebenfalls ungenutzt.

Eigengewächs Erik Bernsjann hätte die Partie im Alleingang entscheiden können, denn der Linksfuß hatte auch nach dem Seitenwechsel zwei große Chancen, um sein Team in Führung zu bringen. Am Ende mussten die Fans bis zur 89. Minute und dem Treffer von Lionel Oberbeck warten, um endlich jubeln zu dürfen. „Wir haben heute nicht so prickelnd gespielt“, bilanzierte Ralf Zenker. „Fußballerisch muss sich die Mannschaft in den nächsten Wochen steigern.“ Auf der anderen Seite sei es aber auch eine Qualität, „sich sieben, acht Großchancen überhaupt herauszuspielen“.