Anna Donner fehlten die Worte. „Da hat mein Team die ganze Zeit das Spiel dominiert, und wir schaffen es nicht den Ball ins Tor zu schießen.“ Torlos endete die Partie die Landesliga-Damen gegen Vorwärts Gronau. „Wir haben zwei Punkte verschenkt“, haderte die Trainerin mit der Chancenverwertung.

Die Gäste aus Gronau standen tief. Wenn überhaupt Gefahr für das von Katharina Schneider gehütete GWN-Tor entstand, dann durch Unkonzentriertheiten ihrer Vorderleute. Ansonsten hatte die Torfrau einen eher ruhigen Nachmittag.

Die Grün-Weißen bestimmten das Spiel. Immer wieder wurden die Bälle schnell erobert. Bis zum Strafraum lief die Ballstaffette meistens reibungslos. Danach fehlte es an der letzten Konsequenz: „Zu wenig Ideen. Und der letzte Pass immer einen tick zu ungenau“, analysierte Anna Donner hinterher.

Die erste Chance hatte Kapitänin Johanna Mersmann . Nach einem Pass von Nora Kersting lief sie allein auf die Fortuna-Torfrau zu – Michelle Mertens hielt ihren Kasten sauber. In der 27. Minute streifte ein Schuss von Denise Waltering die Latte. Die Fortuna-Torfrau wäre aber zur Stelle gewesen. Sie zeichnete sich dann wenig später aus, als sie einen Schuss von Pia Lux sicher parierte (36.).

Nach der Halbzeit verstärkten die Gastgeberinnen den Druck. Gronau wurde sofort bei Ballbesitz angelaufen, viele Bälle so gewonnen. Aber dennoch: Eigene Chancen entwickelten sich in der Begegnung kaum, und wenn, dann nach Standards, So lenkte die Fortuna-Torhüterin einen Freistoß von Sophie Ahlers an die Latte (50.). Zwei Minuten später setzte Denise Waltering zu einem Solo an, umkurvte drei oder vier Gäste-Spielerinnen und vertändelte den Ball an der Strafraumgrenze. In der 60. Minute verpasste Josefine Höppener eine Flanke von Johanna Mersmann nur um Zentimeter. Es gab eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten – am Ende kam nichts Zählbares dabei heraus. Nächste Woche geht es nach Brochterbeck, das mit 18 zwei Zähler mehr als die Grün-Weißen auf dem Konto – Abstiegskampf pur. .