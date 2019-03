Grün-Weiß Nottuln: 1:0-Arbeitssieg in Werne

„Der Sieg ist nicht unverdient. Wir nehmen die drei Punkte gerne mit nach Hause“, bilanzierte Oliver Glaser, Trainer des Fußball-Landesligisten GW Nottuln , nach dem 1:0 (0:0)-Auswärtssieg gegen den Werner SC. Durch den 15. Saisonerfolg haben die Grün-Weißen, seit nunmehr fünf Partien ohne Gegentreffer, den Vorsprung in der Tabelle auf sieben Punkte ausgebaut. Der bisherige Tabellenzweite, SC Münster 08, kam beim Schlusslicht SG Bockum-Hövel 2013 nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus, sodass nach einwöchiger Ab­stinenz nun wieder Westfalia Kinderhaus (3:0-Heimsieg gegen den VfL Senden) aufgrund mehr geschossener Treffer im Vergleich zu den 08-Kickern auf Position zwei zu finden ist. Sieben Spiele sind noch zu absolvieren.

Der entscheidende Siegtreffer für den Spitzenreiter fiel erst vier Minuten vor dem Ende der offiziellen Spielzeit. Der 16 Minuten zuvor für Christian Messing eingewechselte Aaron Schölling traf nach einem Zuspiel von Clemens Donner mit einem platzierten 18 Meter-Schuss zum 1:0-Endstand. Die drei Punkte mussten die Gäste allerdings teuer bezahlen, denn Leistungsträger Fabian Schöne sah noch in der Nachspielzeit von Schiedsrichterin Jasmina von Gratowski die Gelb-Rote Karte und fehlt damit am kommenden Sonntag (7. April) im Heimspiel gegen den BSV Roxel.

Was war passiert? Zunächst hatte das Nottulner Eigengewächs in der ersten Halbzeit nach einem Gerangel und einem an Schöne vorausgegangenen sowie nicht geahndeten Foulspiel die Gelbe Karte gesehen. In der Schlussphase wurde der Nottulner erneut gefoult. Da der Pfiff der Unparteiischen erneut ausblieb, schlug Fabian Schöne vor Wut mit der Hand gegen die Eckfahne und musste deshalb vorzeitig den Platz verlassen.

Nach dem Schlusspfiff sprach Oliver Glaser von einem „Arbeitssieg. In einigen Situationen hat uns heute die geistige Frische gefehlt.“ Die Gastgeber präsentierten sich extrem laufstark und gut organisiert. Trotzdem erspielte sich der Liga-Primus vor dem Seitenwechsel zahlreiche Möglichkeiten. Gleich zwei gute Chancen besaß Christian Messing in der sechsten und zehnten Minute. Die Gastgeber fielen nur durch einen gefährlichen Freistoß von Marvin Stöver auf (34.). 180 Sekunden später köpfte Henning Klaus dem Werner Schlussmann Henrik Pollak genau in die Arme.

Im zweiten Spielabschnitt agierten die GWN-Kicker nach Beobachtungen ihres Trainers „deutlich schneller. Wir waren endlich aktiver und mutiger, nachdem die Jungs vor der Pause zu viele Quer- und Rückpässe gespielt hatten.“ Der Führungstreffer wollte allerdings noch nicht fallen. In der 47. Minute verpasste Jens Böckmann eine Hereingabe von Oliver Leifken knapp. Gleich drei Chancen vergab Clemens Donner (54./69./70.). Die größte Möglichkeit der Gastgeber ließ in der 90. Minute der eingewechselte Jussef Saado liegen, der nur den Außenpfosten traf.

GW Nottuln: Kemmann – Böckmann, Wenning, Kreuz, Warnat (46. S. Schöne) – Hesker, Klaus, Leifken (87. Krasniqi), Messing (70. Schölling) – F. Schöne, Donner

Tor: 0:1 Schölling (86.)

Bes. Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Fabian Schöne (90.+1/Unsportlichkeit)