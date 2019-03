Die Kreisliga A-Fußballer von GW Nottuln II warten auch nach dem vierten Spiel weiterhin auf den ersten Punktgewinn im Jahr 2019: Bei der TSG Dülmen II kassierte die Landesliga-Reserve eine überraschend deutliche 2:5 (0:2)-Packung und muss den Blick in der Tabelle weiter nach unten richten. Der Vorsprung zum Relegationsplatz, nunmehr von Vorwärts Lette eingenommen, beträgt sieben Begegnungen vor dem Saisonende nur noch sechs Punkte.

„Irgendwann hat das alles nichts mehr mit Pech zu tun“, sagte ein sichtlich enttäuschter GWN II-Spielertrainer Oliver Gerson , der aufgrund des Fehlens von Jan Walter (Barcelona-Reise) und Jan Werschmöller (Zahn-Operation) selbst die für ihn ungewohnte Position des Schlussmannes einnehmen musste. „Wir haben heute gefühlt 18 Mal auf den Kasten geschossen und zwei Tore erzielt. Dülmen verwertete fünf der sieben Möglichkeiten erfolgreich.“ Nach Meinung von Gerson war sein Team „die von der Spielanlage deutlich bessere Mannschaft. Allerdings waren wir im letzten Drittel viel zu harmlos.“

Die Platzherren gingen in der 23. Minute durch Kevin Engbers in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Oliver Nosal nach einem Fehlerpass von David Hamm auf 2:0 (41.). Nur fünf Minuten nach dem Seitenwechsel nutzte Daniel Ivanovic einen Ballverlust von Till Zumkley zum 3:0 gnadenlos aus. Die Grün-Weißen gaben sich noch nicht geschlagen und versuchten alles. Mirko Schinke verkürzte in der 73. Minute nach einem Zuspiel von Tom Overmann mit einem Schuss in das kurze Eck auf 1:3. Hoffnung keimte im Lager der Gerson-Schützlinge allerdings nur kurzzeitig auf, denn nach einem erneuten Fehler von Zumkley erhöhte Dülmens Spielertrainer Ahmed Ibrahim fast im Gegenzug auf 4:1. 120 Sekunden später sorgte Nosal mit seinem Treffer für das 5:1. Der eingewechselte Timon Sprenger betrieb sechs Minuten vor dem Ende mit seinem Tor nur noch Ergebniskosmetik.