Punkteteilung im Duell zwischen Fortuna Schapdetten und dem SV Bösensell

Nach dem Baumberge-Derby zwischen Fortuna Schapdetten und dem SV Bösensell waren sich die Trainer beider Mannschaften einig: Sowohl für Fortuna-Trainer Johannes Aldenhövel als auch für sein Gegenüber Mathias Krüskemper, war das 1:1-Remis absolut verdient.

„In der ersten Halbzeit haben wir etwas zu ängstlich agiert und zu viel Respekt vor den Bösensellern gehabt. Nach dem Seitenwechsel wurden wir dann besser, haben forscher nach vorne gespielt und uns den Ausgleichstreffer verdient“, freute sich Aldenhövel über den Punktgewinn.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsviertelstunde ohne wirklich zwingende Torabschlüsse, gingen die Gäste in der 17. Minute in Führung. Verantwortlich für den Treffer zeichnete Nils Schulze Spüntrup, der nach einem Freistoß von Florian Bußmann per Kopf erfolgreich war.

Derby in der Kreisliga A: Fortuna Schapdetten - SV Bösensell 1/15 Einige Eindrücke aus der Begegnung Foto: Patrick Schulte

Kurz darauf verbuchten auch die Gastgeber ihre erste Großchance. Da SVB-Keeper Marvin Holstein den Kopfball von Joschka Niemann aber stark parierte (21.), durften die Fortuna-Anhänger den Ausgleichstreffer erst nach dem Seitenwechsel bejubeln. Erfolgreich war in der 55. Minute Justin Ziepke, dem Aldenhövel ohnehin einen überragenden Auftritt attestierte.

Da in der Folge beide Mannschaften gute Chancen auf den Siegtreffer verbuchten, blieb es bis zum Schlusspfiff richtig spannend.

In der 73. Minute zappelte der Ball sogar im Bösenseller Tornetz. Schiedsrichter Julius Hofmann hatte vor dem Treffer von Lars Speckmann aber eine Abseitsposition gesehen.

Kurz darauf hätte Speckmann dann erneut für den Führungstreffer sorgen können. Nun ging sein Kopfball aus kurzer Distanz aber knapp am Tor vorbei (83.).

Die SVB-Kicker hatten auf der Gegenseite ähnlich viel Pech und scheiterten in den Schlussminuten gleich doppelt am Aluminium. Zunächst war es Mirko Lips per Kopf (79.), in der Nachspielzeit war es Patrick Sutholt.

Krüskemper beklagte nach dem Spiel vor allem die fehlende Energie im Auftritt seiner Elf: „Wir haben es zu häufig über lange Bälle probiert und uns nicht genug zugetraut. Es war heute einfach zu wenig Power in unserem Spiel.“