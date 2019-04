In der Handball Bezirksliga Münsterland der Frauen krönten die GWN-Handballerinnen die Englische Woche mit einem 22:20 (12:9)-Auswärtssieg bei der DHG Ammeloe/Ellewick. Damit tauschten sie mit dem Tabellendritten die Plätze und sind nun auf drei Punkte am TuS Recke dran, der hinter SuS Neuenkirchen den zweiten Aufstiegsrang einnimmt. Damit steigt die Spannung an der Spitze, denn Recke muss am kommenden Sonntag in Nottuln antreten.

Im Spiel gegen die DHG Ammeloe/Ellewick waren die Grün-Weißen von Beginn an wach. Die Gastgeber führten nur bis zum 3:2 (9.), doch von da an übernahmen erst einmal die Schützlinge von GWN-Trainerin Tine Hünteler das Kommando. Die Abwehr ließ nur wenig zu und im Angriff führte Lea Heiman klug Regie. Die Gäste hielten zwar dagegen, scheiterten aber oft mit ihren Würfen an Nottulns Torhüterin Nicole Diederichs. Daraus schlugen die Nottulnerinnen bis zum Seitenwechsel gewinnbringend Kapital.

Kopf-an-Kopf-Rennen

Doch schon nach vier Minuten in Durchgang zwei glichen die Gastgeberinnen aus und ein Kopf-an-Kopf-Rennen begann. Sarah Chowanietz, die nach langer Verletzungspause langsam zu alter Form findet, erzielte die erneute Führung. Doch obwohl Lena Ziemann und Sabrina Welp nun den Drei-Tore-Abstand wiederherstellten, kam die DHG immer wieder zu leichten Toren, weil GWN im Übereifer zu viele technische Fehler produzierte. Der Tabellendritte konterte und plötzlich lagen die Nottulnerinnen sogar mit 18:19 (50.) hinten. Das rief GWN-Trainerin Hünteler auf den Plan und dank der Treffer von Stefanie Gravermann und der immer stärker werdenden Andrea Kohlleppel holten sich die Gäste die Führung zurück.

In einer spannenden Schlussphase behielten die Grün-Weißen einen klaren Kopf und verteidigten den Vorsprung bis zum Schluss. „Ich muss der ganzen Mannschaft ein Kompliment machen“, freute sich GWN-Trainerin Hünteler über den Erfolg. „Sarah Chowanietz haben die beiden Spiele gut getan“, lobte sie. Dann blickte sie aber schon auf das nächste Spiel: „Zehn technische Fehler, wie heute, dürfen wir uns gegen Recke nicht erlauben.“ Ihr Auftrag für die kommende Woche ist daher klar: Nur wenn wir konzentriert auftreten, könnte es an der Spitze noch einmal spannend werden.“

GWN-Tore: Stefanie Gravermann (6/5), Andrea Kohlleppel (4), Sabrina Welp (4), Anne Tegtmeier (2), Sarah Chowanietz (2), Lena Ziemann (1), Kim Anna Frie (1), Lea Heiman (1), Sanja Nieborg (1).