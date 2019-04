Johannes Aldenhövel will mit Fortuna Schapdetten bitte nicht genügsam werden

Johannes Aldenhövel hört als Trainer auf, als Tabellensiebter mit 36 Zählern geht‘s für den Fußball-A-Ligisten Fortuna Schapdetten maximal noch um die goldene Ananas – und trotzdem legt das Team die Beine nicht hoch. Sieben Punkte waren es in den vergangenen drei Partien. Wie hält der Trainer die Spannung so extrem hoch? Unser Mitarbeiter Fabian Renger hat beim 31-Jährigen nachgefragt.

Johannes Aldenhövel, um besonders viel geht es für Sie und Ihr Team eigentlich nicht mehr. Dennoch kehrt überhaupt kein Schlendrian ein. Wie verhindert man das?

Aldenhövel: Indem wir versuchen, die Konzentration hochzuhalten. Dass die Mannschaft bestehen kann, hat sie mehrfach schon bewiesen. Auch dass wir in allen Mannschaftsteilen gut besetzt und immer für ein Tor gut sind. Aber: Wir müssen als Aufsteiger stets eine Leistung von 120 Prozent geben, 90 oder 95 reichen nicht. Dann kann es nämlich schnell anders aussehen.

Was auffällt: Neunmal lag ihre Mannschaft zur Pause hinten, 28 Gegentore gab es vor dem Pausentee. Ist das auch so eine Konzentrationssache?

Aldenhövel: Vielleicht liegt das an der Mentalität. Das hat mich bestimmt drei Lebensjahre gekostet, dass ich an der Außenlinie stand und nicht wusste, warum wir wieder in Rückstand lagen. Gerade zu Anfang der Saison musste ich oft laut werden in der Halbzeit, damit die Jungs nicht mehr so behäbig auftreten.

Das hatte viele Gegentreffer zur Folge. Es sind bereits 48, nur zweimal stand die Null. Ungewohnt für Ihre Mannschaft...

Aldenhövel: Das stimmt, im letzten Jahr hatten wir die beste Defensive von allen B-Ligisten. Vielleicht liegt‘s auch daran. Da haben wir in der Rückrunde ja jedes Spiel gewonnen. Da denkst du im Unterbewusstsein: Es geht jetzt von ganz alleine so weiter. Gerade so einer jungen Mannschaft muss man immer wieder in den Allerwertesten treten. Klar spiele ich selbst mit und helfe mit meiner Erfahrung. Aber irgendwann ist auch ein Aldi nicht mehr da. Dann muss das die Mannschaft ganz alleine machen.

Aber der Spieler „Aldi“ bleibt ja noch. Ist das nicht riskant?

Aldenhövel: Natürlich ist das ein kleines Wagnis, aber der neue Trainer Marco (Müller, d. Red.) hat da kein Problem mit – solange das funktioniert. Aber nur als Back-Up, um der jungen Mannschaft zu helfen. Nur 90 Minuten werde ich nicht mehr über den Platz rennen, das machen meine Knochen nicht mit.

Noch einmal kurz zurück zu den Gegentoren: Sie sind Freund einer sicheren Defensive, oder?

Aldenhövel: Ich wurde damals belächelt, als ich in Schapdetten angefangen habe und gesagt habe: Ich gewinne lieber 2:0 als 10:1 – und das als Stürmer. Weil mich jedes Gegentor mehr nervt als alles andere. Wenn du zu null spielst, hast du den Gegner mehr oder weniger dominiert. Das ist uns diese Saison leider etwas abhanden gekommen.

Und, was geht bis zum Sommer noch tabellarisch?

Aldenhövel: Ich kann das jetzt zum ersten Mal öffentlich sagen, dass wir mit dem Abstieg nichts mehr zutun haben werden. Vielleicht können wir aber noch einmal nach oben ein bisschen was gutmachen.