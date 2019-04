„Gewinnen wir, wird es an der Spitze noch einmal spannend“, rechnet Tine Hünteler , Trainerin der Nottulner Bezirksliga-Damen, vor. Mit dem TuS Recke gastiert allerdings alles andere als Laufkundschaft am Sonntag in Nottuln.

Der TuS ist aktuell Tabellenzweiter und hat drei Punkte Vorsprung vor den Grün-Weißen. Diese haben zuletzt zweimal in Folge gewonnen und sind heiß auf dieses Spiel. Im Hinspiel gab es zwar eine klare Niederlage, doch diesmal wollen die Hünteler-Schützlinge selbstbewusst auftreten. „Wir sind Außenseiter“, hält GWN-Trainerin Hünteler den Ball flach.

„Aber wir haben hart trainiert und wollen dem Aufstiegsaspiranten das Leben schwer machen“, lautet ihre Parole.

Gäste können gut umschalten

Die Gäste sind blitzschnell im Umschaltspiel. Das musste zuletzt Westfalia Kinderhaus schmerzhaft erfahren. „Wir müssen konzentriert spielen und keine Lustwürfe riskieren“, schwört Hünteler das Team ein. Bis auf Claudia Westrup sind erstmals seit langer Zeit wieder alle Spielerinnen an Bord.

Los geht‘s am kommenden Sonntag (7. April) um 15 Uhr in Nottuln.