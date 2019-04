GW Nottuln will Wiedergutmachung gegen BSV Roxel

Lediglich 16 Gegentreffer haben die Landesliga-Fußballer von GW Nottuln in den bisherigen 23 Saisonpartien kassiert. Alleine vier Tore waren es am 7. Oktober 2018, als die Schützlinge von Trainer Oliver Glaser beim BSV Roxel die bislang höchste Niederlage mit 0:4 kassierten. Am Sonntag haben die Grün-Weißen ab 15 Uhr die Möglichkeit, für diese deutliche Schlappe im Baumberge-Stadion Revanche zu nehmen. „Das war unsere mit Abstand schlechteste Leistung in dieser Spielzeit“, blickt der GWN-Coach zurück und spricht noch heute von einem „absolut gebrauchten Tag“.

Sieben Begegnungen hat der Spitzenreiter auf dem Weg zum Meistertitel und dem Aufstieg in die Westfalenliga noch zu bestreiten. Westfalia Kinderhaus und der SC Münster 08 besitzen einen Rückstand von jeweils sieben Punkten auf die Glaser-Elf. „Wir wollen den Vorsprung am Wochenende verteidigen und das Heimspiel gewinnen“, sagt Oliver Glaser.

Der BSV Roxel holte aus den vergangenen drei Partien lediglich einen Zähler und fiel auf den neunten Tabellenplatz zurück. Am vergangenen Sonntag gab es eine 2:3-Heimpleite gegen den SV Herbern. Dennoch: „Unser Gegner verfügt über individuelle Klasse. Wir haben ein dickes Brett zu durchbohren“, warnt Nottulns Coach.

Seit nunmehr 488 Minuten kassierte der Liga-Primus nun schon keinen Gegentreffer mehr. Viele Tore hat die Glaser-Elf in diesem Zeitraum allerdings auch nicht erzielt. Sechs sind es in den bisherigen sechs Begegnungen im Jahr 2019. „Wenn wir in den nächsten sieben Spielen auch nur jeweils ein Tor erzielen und hinten die Null steht, ist mir das genauso recht“, merkt Oliver Glaser mit einem Augenzwinkern an. Viele gegnerische Mannschaften stehen gegen den Spitzenreiter sehr tief. „Das ist nicht einfach. Es muss viel Laufarbeit verrichtet werden“, ergänzt der GWN-Trainer und beobachtete zuletzt, „dass wir uns trotzdem zahlreiche Möglichkeiten erarbeitet haben.“

Im Vergleich zum 1:0-Auswärtssieg beim Werner SC ist Glaser gezwungen, seine Start-Elf umzubauen. Christian Warnat erhielt die fünfte Gelbe Karte und steht gegen den BSV Roxel ebenso wenig zur Verfügung wie Fabian Schöne, der Gelb-Rot sah. Winter-Neuzugang Florian Koch muss für sein Examen büffeln. Hinzu kommen ein, zwei angeschlagene Spieler, deren Einsätze sich erst am Tag vor der Partie entscheiden. „Mir ist bei der Rotation nicht unwohl“, stellt Oliver Glaser klar.