Nichts zu holen gab es am Sonntag für die A-Liga-Kicker von Fortuna Schapdetten. Im Auswärtsspiel bei Davaria Davensberg hatte das Team von Spielertrainer Johannes Aldenhövel mit 0:3 (0:2) das Nachsehen.

„Wir sind heute einfach nicht in die Zweikämpfe gekommen und haben uns wohl etwas zu sehr auf den Lorbeeren der Bösensell-Partie ausgeruht. Die Niederlage geht daher absolut in Ordnung“, bilanzierte Aldenhövel nach dem Abpfiff.

Nach Treffern von Mehdi Dirani (22.) und Jerome Willocks (42.) ging es für die Fortunen mit einem verdienten 0:2-Rückstand in die Kabine. Im zweiten Durchgang verbuchten aber auch die Schapdettener echte Großchancen. So tauchte Lars Speckmann gleich zweimal frei vor Davaren-Keeper Andreas Stilling auf (64./73.). In beiden Fällen konnte er den Ball aber nicht im Tor unterbringen.

In der 75. Minute wartete dann ein weiterer herber Rückschlag auf die Gäste: Torhüter Nils Appelhans verletzte sich ernst und konnte die Begegnung nicht mehr zu Ende spielen. Wie lange die Nummer eins zwischen den Pfosten ausfallen wird, ist noch unklar.

Der letzte Treffer des Tages ging in der Nachspielzeit auf das Konto von Davensbergs Umberto Nicosia (90.+4).

Während die Davaren durch den Sieg den fünften Tabellenplatz erfolgreich verteidigten, wurden die Fortunen von der Reserve des BSV Roxel überholt und rutschten auf Rang acht ab.