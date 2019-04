2018 bewarb sich die Leichtathletik-Abteilung der DJK GW Nottuln im Rahmen eines Preisausschreibens über den Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) bei dessen Kooperationspartner „goldgas“ (offizieller Sponsor des Westfälischen Leichtathletik-Landeskaders und des FLVW). Stefan Bolz, Abteilungsleiter Leichtathletik, freute sich sehr, dass das vorgestellte Konzept den Sponsor überzeugt hat.

Der Gewinn kam am Donnerstag in Form von 15 Garnituren – Trainingsanzüge nebst Rucksack und Stutzen. Lara Dietz, Alexandra Schmitz und Damian Hildebrand übergaben die neue Sportkleidung an die Kindersportgruppe der Leichtathletikabteilung.

Ein zusätzlicher Gewinn wurde sofort an Ort und Stelle eingelöst. Alexandra Schmitz, Verbandstrainerin beim FLVW, führte mit den Nottulner Kindern eine intensive Trainingseinheit durch.