Mit 32:29 (15:15) gewannen die Kreisligahandballer der DJK Grün-Weiß Nottuln das Kellerduell gegen den SuS Neuenkirchen II und beendeten damit die Negativspirale von drei Niederlagen. Für die Gäste, die sich durchaus etwas ausgerechnet hatten, bedeute das den Abstieg.

„Wir müssen nicht nur eine, sondern zwei Schüppen drauflegen“, machte GWN-Coach Stefan Göcke seinem Unmut nach der Pause Luft. Die Grün-Weißen starteten nervös in die Begegnung, und Göcke hielt es schon bald nicht mehr auf der Bank. Immer wieder gab er Anweisungen und nach und nach gewann seine Mannschaft die Oberhand. Erst als sich die Grün-Weißen einen Drei-Tore-Vorsprung herausgeworfen hatten, konnte er sich setzen, doch nicht lange. „Voll durchziehen und nicht nachlassen“, hatte der Nottulner Trainer von seiner Mannschaft gefordert, doch die schaffte es nicht, die Konzentration durchgehend hochzuhalten. Die Gäste hatten personell aufgerüstet und wollten ihre letzte Chance auf den Klassenerhalt unbedingt nutzen. Statt sich entscheidend zu lösen, trafen die Grün-Weißen falsche Wurfentscheidungen und ließen auch in der Deckung zu viel zu. Bis zum Seitenwechsel hatten die Gastgeber die Führung wieder verspielt (15:15).

Nach der Pause kamen die Grün-Weißen vorne wieder besser ins Spiel und gingen entschlossener in die Zweikämpfe. Allerdings zeigten sie sich in der Deckung weiterhin anfällig. Beide Mannschaften pflegten das Spiel über den Kreis, wobei die Gäste phasenweise mit zwei Kreisläufern aufwarteten. Darauf stellten sich die Grün-Weißen allerdings immer besser ein und schlossen die Tempogegenstöße konsequent ab. Auf diese Weise hielten sie die Gäste auf Abstand. Nach langer Verletzungspause feierte Linnert Determann ein gelungenes Debut.

„Wenn man nur 90 Prozent gibt, wird es eng“, zeigte sich Nottulns Trainer Göcke nur bedingt mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. Aber immerhin machte sie einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Einen Wermutstropfen gab es allerdings doch noch zu verkraften: Am Rande der Begegnung sickerte durch, dass sich mit Fabian Rotermund und David Bischoff zwei ungemein wertvolle Spieler der DJK Coesfeld anschließen werden. „Ich kann verstehen, dass die beiden ihr Glück in der Bezirksliga suchen“, zeigte Göcke Verständnis. „Allerdings wollen wir in der nächsten Saison wieder angreifen und um den Aufstieg mitspielen. Die beiden hatte ich fest eingeplant“, machte er aus seiner Enttäuschung keinen Hehl.

GWN-Tore: Dominik Peter (6/4), Tobias Last (5), Florian Poppe (5), Maximilian Thur (4), Linnert Determann (3), Fabian Rotermund (3), David Holzgreve (2), David Bischoff (2/1), Yannis Frye (1/1), Christoph Bolle (1).