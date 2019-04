Mit 22:22 trennte sich die Reserve von Schwarz-Weiß Havixbeck vom Tabellennachbarn SC DJK Everswinkel 2 und zeigte hierbei ein gute kämpferische Leistung.

Das stark verletzungsgebeutelte Team um Spielertrainer Jan-Philipp Schürmann konnte wie schon in der Vorwoche nur auf fünf Stammspieler setzen. Diese Rumpftruppe wurde wieder durch vier Ergänzungen aus der „Dritten“ und den A-Jugendlichen Yannik Eschhaus unterstützt.

So war es kein Wunder, dass Schwarz-Weiß gegen einen ebenfalls dezimiert angetretenen Gegner Schwierigkeiten in der Abwehr hatte. Permanent liefen die Havixbecker einem Zwei- bis Drei-Tore-Rückstand hinterher. So wechselte man beim Stande von 9:12 die Seiten.

In der Pause fand Schürmann anscheinend die richtigen Worte, denn sein Team spielte von da an deutlich zielstrebiger und war nach 40 Spielminuten beim 15:16 wieder in Schlagdistanz. Der Ausgleich wurde erstmals zum 18:18 erzielt, danach gingen die Gäste in Führung, und Havixbeck glich letztmals elf Sekunden vor Ende der Partie aus. „Kämpferisch war die Leistung in Halbzeit zwei in Ordnung und viel mehr können wir im Moment nicht erwarten,“ sehnt Schürmann die Osterpause herbei.

Für SW Havixbeck II trafen: Kolleck (7), Schürmann, van Ledden (je 5), Wiedemann (4) und Kleikamp (1).