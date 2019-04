Havixbeck -

Über 120 Kinder traten am vergangenen Samstag beim bisher größten Kindersportfest der LG Brillux Münster in 14 Teams an. Vereine aus dem gesamten Münsterland stellten unter anderem im 30-Meter-Hindernislauf, Hoch- und Weitsprung ihre Fähigkeiten unter Beweis. Mit drei Mannschaften waren auch die Leichtathleten von SW Havixbeck am Start.