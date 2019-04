Über Langeweile müssen sich die Landesliga-Handballer von SW Havixbeck nicht beklagen. Am Freitag (12. April) sind die Schützlinge von Trainer Tom Langhoff zunächst im Nachholspiel ab 20 Uhr beim TV Verl gefordert. Bereits einen Tag später steht das Final-Four-Turnier um den Pokal des Handball-Kreises Münster auf dem Programm. Ab 12.15 Uhr kommt es in Telgte zum Duell mit dem gastgebenden Liga-Konkurrenten TV Friesen.

„Wir konzentrieren uns einzig und allein auf die Partie in Verl“, verdeutlicht der SWH-Coach die Bedeutung des viertletzten Saisonspiels. Die Schwarz-Weißen müssen schließlich einen Fünf-Punkte-Rückstand auf den rettenden zwölften Platz aufholen. Vier Begegnungen stehen noch aus. Ob der Anfang ausgerechnet in Ostwestfalen gemacht wird, scheint jedoch fraglich zu sein. Die Gastgeber, aus der Verbandsliga abgestiegen, befinden sich auf dem vierten Tabellenplatz und gewannen sieben ihrer bislang neun Heimspiele. Auf der anderen Seite holte die Langhoff-Sieben in elf Auswärtspartien nur einen Zähler. Das Hinspiel wurde mit 22:31 verloren.

„Wir treffen auf eine starke Truppe, die sich zu Saisonbeginn in der neuen Liga erst akklimatisieren musste und mittlerweile völlig zurecht im oberen Tabellendritten zu finden ist“, sagt der Havixbecker Coach. Die Heimniederlage am vergangenen Freitag gegen Vorwärts Gronau (23:25) wurde im Rahmen der Trainingseinheit am Dienstag noch einmal aufbereitet. „Ich kann eigentlich immer die gleiche Schallplatte auflegen“, sagt Langhoff und spielt damit auf die Gründe für die Niederlage an. „Wir sind in den entscheidenden Phasen nicht auf der Platte gewesen und haben unsere Chancen nicht genutzt.“

Das soll und muss besser werden, schließlich strebt das Team unverändert den Ligaverbleib an. „Die Stimmung ist nicht schlecht“, verrät der SWH-Übungsleiter. Die Vorbereitung auf das so wichtige Verl-Spiel verlief jedoch nicht optimal, denn am Dienstag konnten Lovis Stumpe, Jesse Frieling, Joshua Schmidt (alle krank) und Torhüter Jesse Wittenberg (privat verhindert) nicht trainieren. Mit Arndt Cassens stand nur ein Schlussmann zur Verfügung. Nicht anders wird es in Verl sein, denn Cassens muss aus beruflichen Gründen passen, sodass Wittenberg zum Einsatz kommen wird. „Ich hoffe, dass die zuletzt angeschlagenen Spieler mitwirken können“, so Langhoff.

In welcher personellen Besetzung einen Tag später das Kreispokal-Halbfinale bestritten wird, ließ der Havixbecker Übungsleiter offen. „Angeschlagene Spieler werden sicherlich nicht mitwirken. Vielleicht muss ich auch auf Akteure aus der Reserve zurückgreifen.“ In der Meisterschaft sah das SWH-Team gegen den TV Friesen Telgte gleich zweimal sehr gut aus. Nach dem 28:27-Heimsieg wurde der bislang einzige Auswärtspunkt am 23. Februar beim 29:29-Unentschieden in Telgte geholt. In der zweiten Vorschlussrundenpartie stehen sich ab 14.45 Uhr die HSG Preußen/Borussia Münster und Sparta Münster gegenüber. Die Spielzeit beträgt zweimal 20 Minuten.