Hintergrund dieses sich abzeichnenden Einschnitts ist die Fusion der Handballkreise Euregio-Münsterland und Münster, die laut Eduard Janning , Vorsitzender des Handballkreises Euregio-Münsterland, im Sommer vollzogen wird.

Die Delegierten des HK Euregio-Münsterland, zu dem auch GW Nottuln gehört, treffen sich am 26. April (Freitag) zu einem außerordentlichen Kreistag im „Hotel zur Post“ in Wettringen, auf dem über eine wichtige Änderung der Satzung des Handballkreises abgestimmt wird. Die Verabschiedung solch einer Satzungsänderung ist eine Voraussetzung für die geplante Fusion. Der Handballkreis Münster, dem Schwarz-Weiß Havixbeck angehört, tagte in dieser Angelegenheit bereits während eines Kreistages am 21. Februar.

Auf Bezirksebene wurde die Zusammenlegung der Vereine aus den beiden Handballkreisen faktisch schon vor der laufenden Saison 2018/19 durch einen kreisübergreifenden Spielbetrieb vollzogen. Nach diesem Muster soll auch nach beschlossener Fusion der beiden lokalen Verbände zu einem „Handballkreis Münsterland“ auch auf Kreisebene verfahren werden. Das hätte zur Folge, dass GW Nottuln in der kommenden Kreisligasaison auf Mannschaften treffen könnte, die derzeit in der Kreisliga Münster, etwa die „Zweite“ von SW Havixbeck, spielen.

In der Sommerpause wird zu klären sein, nach welchen Kriterien die Vereine des dann gegründeten Gesamtkreises auf zwei Kreisliga-Staffeln mit jeweils 13 Mannschaften verteilt werden. Regionale Gesichtspunkte dürften ausschlaggebend sein.

Zudem versichert Janning, „dass die Mannschaften, die sich in dieser Saison sportlich für die Kreisliga qualifiziert haben, in der kommenden auch in der neuen Kreisliga spielen werden.“