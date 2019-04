Fortuna Schapdetten war drauf und dran, im Nachholspiel der Kreisliga A2 Münster beim unangefochtenen Spitzenreiter Concordia Albachten etwas mitzubringen. Doch hat es am Donnerstagabend nicht ganz gereicht, und so hieß es 0:1 (0:1) aus Sicht der Schapdettener.

„Albachten hat aus zwei Chancen ein Tor gemacht und wir aus drei Möglichkeiten keines. Das machte letztlich den Unterschied aus“, sagte Fortunas Trainer Johannes Aldenhövel . Schon in der achten Minute hätte seine Mannschaft in Führung gehen können, als Hendrik Schröder nach feiner Kombination aus sieben Metern nicht zielstrebig genug war und knapp am Tor vorbeischoss.

Das rächte sich postwendend, denn praktisch im Gegenzug kamen die Albachtener zum 1:0 durch Lars Zymner. Dass es der Treffer des Tages sein würde, war zu dem Zeitpunkt kaum absehbar, denn Fortuna war durchaus mutig und keinesfalls nur darauf bedacht, die Niederlage beim Topfavoriten der Liga in Grenzen zu halten. In der 20. Minute bot sich Schröder eine weitere gute Einschussmöglichkeit, doch es ging mit 0:1 in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel blieb es spannend, weil Fortuna das Spiel offen hielt. Die beste Möglichkeit, den Ausgleich zu erzielen, hatte Marius Wiethölter, nachdem er von Joschka Niemann perfekt in Szene gesetzt worden war, er den Ball aber nicht genau traf. Am Ende blieb es bei der „ärgerlichen Niederlage“, wie Aldenhövel einräumte. Seine Mannschaft rutschte damit auf Platz acht der Tabelle ab.

Schon am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) geht es für die Schapdettener mit dem Heimspiel gegen den Tabellendritten SV Rinkerode weiter; eine Aufgabe, die nicht unwesentlich leichter werden dürfte als die zuletzt in Albachten. Trotzdem – oder gerade deshalb – hat sich Fortuna viel vorgenommen. „Da erwarte ich einiges. Wir haben schließlich etwas gutzumachen aus dem Hinspiel“, nimmt Aldenhövel seine Mannschaft in die Pflicht.

An jenem 14. Oktober sahen sich die Schapdettener „nach einer katastrophalen ersten Halbzeit“, wie Aldenhövel sagt, zur Halbzeit einem 0:4-Rückstand ausgesetzt. Als im zweiten Durchgang Sebastian Riedmiller auch noch per Gelb-Roter Karte des Feldes verwiesen worden war, schien die Partie gelaufen. Doch in der Schlussphase traf Fortuna drei Mal und hätte das Spiel fast noch gedreht.

Das Versäumte wollen die Schapdettener am Sonntag nachholen. Allerdings müssen sie nicht nur auf Bendig, sondern auch auf Sven Lengers, der über Rückenprobleme klagt, verzichten.