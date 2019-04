„Hätten wir schon gegen Brochterbeck so gespielt, dann hätten wir auch gepunktet“, brachte Trainerin Anna Donner ihre Eindrücke auf den Punkt. Ihre Mannschaft schlug sich wacker, hielt kämpferisch dagegen und hätte sogar in Führung gehen können. In der fünften Minute wurde Josefine Höppener glänzend freigespielt, doch ihren Schuss wehrte Rhades Keeperin ab.

Die Antwort des Spitzenreiters ließ aber nur zwei Minuten auf sich warten, als Demi Ehler das 1:0 markierte. Der Treffer war der Dosenöffner für die Gäste, die noch vor der Pause durch zwei weitere Treffer (33./45.) von Ehler auf 3:0 erhöhten.

„Nach der Pause haben wir es wesentlich besser gemacht, weil wir nicht mehr so große Lücken zwischen unseren Ketten hatten“, befand Donner. Nach einer scharfen Hereingabe von Carina Wirtz hätte Landesliga-Schlusslicht Grün-Weiß zum Erfolg kommen können. Doch den Treffer zum 4:0-Endstand besorgte Rhades Maria Dörken (76.).