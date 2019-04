Es geht wieder aufwärts

Diese Bilanz müsste im Normalfall eigentlich immer für einen Aufstieg reichen. 27 Meisterschaftsspiele hat SW Havixbeck in der laufenden Saison in der Kreisliga B I absolviert, davon 24 gewonnen und drei Mal unentschieden gespielt – das bei einem Torverhältnis von 89:13. Dass es wohl trotzdem nicht zum direkten Aufstieg in die A-Liga reichen wird, ist dem Umstand geschuldet, dass mit dem SC Münster 08 II eine zweite Übermannschaft noch um einen Zähler besser platziert ist als Havixbeck.

„Wir spielen in einer Liga, in der die Kluft zwischen guten und weniger guten Mannschaften recht groß ist“, umschreibt Thorsten Wietholt den Status Quo in der Kreisliga B 1 des Fußballkreises Münster. Gemeinsam mit Jens Könemann und David Bussmann bildet Wietholt das Trainer-Triumvirat bei den Schwarz-Weißen. Das kann eigentlich auf eine tadellose Zwischenbilanz verweisen. Zwei der drei Havixbecker Unentschieden resultieren aus den beiden direkten Vergleichen gegen die 08-Reserve. Da die Schwarz-Weißen jedoch auch noch ein 1:1 gegen BG Gimbte verbucht hatten, haben die Münsteraner knapp die Nase vorn.

Immerhin bleiben den Havixbeckern fünf Meisterschaftsspiele, um dem Liga-Primus den Vorsprung von einem Punkt noch abzujagen. „Ich gehe aber davon aus, dass 08 sämtliche fünf Spiele gewinnen wird“, sagt Wietholt mit Blick auf den ambitionierten Konkurrenten, dessen erste Mannschaft in der Landesliga noch auf den zweiten Tabellenplatz hofft. Und angesichts eines möglichen Aufstiegs in die Westfalenliga in einer eventuellen Relegationsrunde würde es die Saisonbilanz aufwerten, wenn auch der 08-Reserve der Sprung in die A-Liga gelänge.

Gleichwohl betont Wietholt, dass die Schwarz-Weißen alles in die Waagschale werfen, um die fünf ausstehenden Partien ebenfalls zu gewinnen. „Wir haben mittlerweile einige Spieler aus unserer A-Jugend in der ersten Mannschaft, die bestens integriert sind. Überhaupt hat sich unser Team gut entwickelt. Diesen Weg wollen wir weitergehen“, betont der Coach.

Immerhin hat Schwarz-Weiß Platz zwei sicher, denn der Abstand zum Drittplatzierten BG Gimbte beträgt mittlerweile satte 20 Punkte. Und sollte es mit dem direkten Aufstieg nichts werden, könnte es der heimische Vertreter über den Umweg Aufstiegs-Relegation schaffen. Dort müsste er sich mit den Zweiten der Kreisliga B 2 (derzeit FC Füchtorf) und der Kreisliga B 3 (VfL Wolbeck II) auseinandersetzen.

Sollten sich in der Bezirksliga 12 die SG Telgte sowie Blau-Weiß Aasee retten und kein Club aus dem Fußballkreis Münster in die A-Liga zurückkehren, würden gar alle drei B-Liga-Vize direkt aufsteigen. Der wahrscheinlichere Fall ist jedoch, dass es einen oder gar zwei MS-Vertreter in der Bezirksliga erwischt. In diesem Fall würden in der Aufstiegsrelegation zwei der drei B-Liga-Zweiten aufsteigen. Und da will SW Havixbeck erfolgreich mitmischen.

„Vom Verletzungspech wurde auch wir nicht verschont“, erzählt Wietholt. Aber unser großes Plus ist, dass wir einen großen und auch ausgeglichenen Kader von 20 bis 22 Spielern haben.“ Das schüre den Konkurrenzkampf und wirke sich leistungsfördernd aus, betont der Coach.

Ein Aufstieg wäre sicherlich ein auch nach außen sichtbares Zeichen, dass es wieder aufwärts geht mit dem Fußball in Havixbeck. Noch vor fünf Jahren, es war die Saison 2013/14, spielte der Club in der Bezirksliga. Nach dem Abstieg hielt sich die Mannschaft zwei Jahre in der Kreisliga A, ehe es im Sommer 2016 noch eine Etage tiefer in die B-Liga ging. Erst dort wurde der freie Fall gestoppt. Nach Platz sieben in der Saison 2016/17 folgte Rang drei in der vergangenen Serie. Der nächste Schritt nach vorne wäre konsequenterweise die Rückkehr ins Kreisliga-Oberhaus, auch wenn sich die Verantwortlichen in dieser Hinsicht keinen Druck machen wollen. „Unser vorrangiges Ziel ist“, betont Wietholt, „in der nächsten Saison weitere A-Jugendliche zu Stammspielern in der Ersten zu machen.“

Schwarz-Weiß scheint auf gutem Weg zu sein.