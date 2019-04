Am Sonntag könnte in Bösensell gefeiert werden. So will Spitzenreiter Concordia Albachten ausgerechnet bei Verfolger SVB mit einem Sieg die Meisterschaft in der Kreisliga A und den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt machen. „Das wollen wir aber verhindern, und wir wissen, dass wir mithalten wollen“, zeigt sich Bösensells Trainer Mathias Krüskemper fest entschlossen, den Gästen keine Plattform für eine Meisterfeier bieten zu wollen.

Dass die Bösenseller in der Lage sind, den Albachtenern Paroli zu bieten, haben sie im Hinspiel gezeigt, das sie nach einer starken Leistung erst in der Nachspielzeit mit 0:1 verloren hatten. Ähnlich entschlossen will es das Team auch am Sonntag angehen. Allerdings fehlen den Bösensellern Tim und Thilo Farwick (verletzt) und Lars Rückel (Urlaub). Zudem bleibt abzuwarten, ob der zuletzt wegen eines grippalen Infekts gehandicapte Niklas Klöfkorn auflaufen kann.