Die Grün-Weißen haben gegen Westfalia Osterwick eine Partie vor der Brust, in der die Rollen klar verteilt sind. „Wir sind sicherlich Außenseiter, aber wir freuen uns auf das Spiel“, verkündet Trainer Oliver Gerson .

Keine Frage – der überraschende 2:1-Sieg beim ASC Schöppingen hat die Stimmung bei der GWN-Reserve nach längerer Durststrecke schlagartig verbessert. „Es war ja nicht so, dass wir die Wochen zuvor schlecht gespielt hätten. Die Leistungen waren okay, aber wir haben keine Punkte geholt. In Schöppingen haben wir uns endlich belohnt, und das hat mich gefreut“, sieht Gerson seine Mannschaft auf dem richtigen Weg. Das will sie auch am Sonntag gegen die Osterwicker unter Beweis stellen. Zweifelsohne stehen die Gäste unter Zugzwang. Wollen sie oben dranbleiben, müssen sie in Nottuln gewinnen.

Bei GWN fehlen verletzungsbedingt Timm Barkam und Lukas Schlüter. -hg-