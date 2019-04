Die Schwarz-Weißen feierten am 28. Spieltag den 25. Erfolg. Der bisherige Spitzenreiter, SC Münster 08 II, ist allerdings erst am Montag (29. April) beim Zwölften TuS Altenberge III gefordert. „Der Erfolg ist auch in dieser Höhe verdient“, berichtete SWH-Coach Thorsten Wietholt. „Wir hätten sicherlich noch mehr Treffer erzielen können, allerdings hat uns der Schiedsrichter sechs- oder siebenmal aufgrund von angeblichen Abseitsstellungen zurückgepfiffen.“

Durch die frühen Treffer von Jonas Hehn (3.) und Philipap Rossmann (9.) sorgten die Schwarz-Weißen schnell für eine Vorentscheidung. Mit dem dritten Tor, erzielt in der 37. Minute von Spielertrainer Jens Könemann, zog der Liga-Primus den Gastgebern endgültig den Zahn. „Anschließend haben wir den Vorsprung verwaltet“, so Wietholt.

Nachdem Rossmann in der 52. Minute ein zweites Mal eingenetzt hatte, gelang den Platzherren durch Sebastian Zwick der Ehrentreffer zum 1:4 (79.). In der Schlussphase bauten Johannes Francke (85.) und Chris Bauerbach (86.) den Vorsprung auf 6:1 aus.