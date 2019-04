GW Nottulns 3:3 weckt zwiespältige Gefühle

Stark begonnen, aber auch stark nachgelassen – das 3:3 (3:1)-Remis von GW Nottuln gegen den SV Herbern hinterließ zwiespältige Gefühle. Das Spiel zeigte in der ersten Halbzeit, wo die Stärken des Landesliga-Spitzenreiters liegen. Der zweite Durchgang gab jedoch zu erkennen, dass die Mannschaft noch nicht am Ziel ist; weder tabellarisch noch in ihrer Entwicklung.

„Wir müssen abwarten, was dieser Punkt wert ist“, sagte GWN-Trainer Oliver Glaser nach dem Schlusspfiff. „Mit der ersten Halbzeit war ich sehr zufrieden. Da hätten wir höher führen müssen. In der zweiten Hälfte war keine Struktur mehr in unserem Spiel erkennbar“, monierte der Coach.

Mit einem ersten Warnschuss zwang Herberns Sebastian Schütte GWN-Keeper Marvin Kemmann in der dritten Minute zu einer Glanzparade. Nur zwei Minute später prüfte Nottulns Angreifer Fabian Schöne Gäste-Torwart Sven Freitag mit einem Schuss aus der Distanz. In der 16. Minute traf Herberns Feireira dos Santos nach einer zu kurzer Abwehr eines Nottulners nur den Pfosten.

Danach aber übernahmen die Grün-Weißen das Kommando. Mit starkem Gegenpressing eroberten sie sich oftmals schon in des Gegners Hälfte den Ball, sodass die Herberner kaum noch zu Entlastungsangriffen kamen.

In der 25. Minute legte Henning Klaus den Ball nach einem Einwurf gekonnt und mit viel Übersicht von der Torauslinie auf Felix Hesker zurück. Der zog aus gut 16 Metern ab und traf rechts unten ins Eck zum 1:0. Grün-Weiß packte weiter entschlossen an. Nottulns Angreifern Schöne und Christian Messing war kein Weg zu weit, um die Gäste schon an deren Strafraum unter Druck zu setzen. Das frühe Pressing wurde in der 30. Minute belohnt, als Messing nach Ballgewinn den Vorwärtsgang einschaltete, den gegnerischen Keeper umdribbelte und zum 2:0 einschoss.

Die Herberner kamen erst in der 35. Minute dazu, den ersten Entlastungsangriff zu fahren. Der führte prompt zum Anschlusstreffer, als der Schiedsrichter ein Foul im Nottulner Strafraum an Fabian Vogt erkannt hatte. Dos Santos ließ sich die Chance nicht entgehen und verkürzte vom Elfmeterpunkt auf 1:2. Doch die Antwort der Grün-Weißen ließ nur eine Minute auf sich warten. Schönes überragenden Pass in die Tiefe nahm Messing auf erhöhte mit seinem zweiten Treffer auf 3:1.

Dass sich das Blatt im zweiten Durchgang dermaßen ändern würde, war kaum absehbar. Eine Erklärung, weshalb die Gastgeber nun völlig den Faden verloren, hatte selbst Glaser nicht. Grün-Weiß agierte nun viel zu passiv und betrieb nicht mehr den Aufwand wie noch im ersten Durchgang. „Ich habe in der Pause davor gewarnt zu glauben, dass das Spiel schon gelaufen sei“, sagte der Coach.

Seine düstere Vorahnung sollte sich bestätigen. In der 56. Minute traf Simon Mors nach einem Konter zunächst zum 2:3. In der 69. Minute jagte Dos Santos die Kugel zum 3:3 in den „Giebel“. Grün-Weiß gelang es nicht mehr, den Hebel umzulegen. Am Ende ging das Remis sogar in Ordnung.

Da Verfolger Eintracht Ahaus sein Spiel gegen den TuS Altenberge mit 1:0 gewann, schmolz Nottulns Vorsprung an der Spitze auf fünf Zähler zusammen. Angesichts der beiden nun anstehenden Auswärtsspiele in Heiden und Senden ist es noch ein gutes Stück auf dem Weg zum Titel.

GW Nottuln: Kemmann – Schinke, Kreuz, Wenning, Böckmann – Klaus – Leifken (89. Schölling), Hesker, Krasniqi (79. Donner) – Messing, Schöne.