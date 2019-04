Der Aufwärtstrend von GW Nottuln II setzt sich fort. So reichte es im Heimspiel gegen den A-Liga-Zweiten Westfalia Osterwick immerhin zu einem 1:1 (1:1)-Remis. Aus Nottulner Sicht war es kein glücklicher, sondern ein verdienter Punktgewinn, weil die Mannschaft von Trainer Oliver Gerson dem Titelaspiranten auf gleicher Augenhöhe begegnete und ihm bis zur letzten Minute Paroli bot.

Die Partie begann geradezu stürmisch, denn schon in der fünften Minute kamen die Osterwicker durch glückliche Umstände zum Führungstreffer. Doch die Grün-Weiß-Reserve ließ sich durch das frühe 0:1 keineswegs schocken. Nur zwei Minuten später flankte Tom Overmann den Ball von der Außenbahn in den Strafraum, wo David Hamm zur Stelle war und zum 1:1 ausglich.

Fortan hatten die Nottulner mehr vom Spiel und hätten sogar in Führung gehen können. Mitte der ersten Halbzeit hatte Cedric Reidegeld Pech, als er in einer Eins-gegen-eins-Situation den Ball nicht am gegnerischen Keeper vorbeibringen konnte. Wenig später war es Patrick Schulz, der mit einem fulminanten Schuss aus der Distanz am Osterwicks Torwart Julian Wensky scheiterte.

Im zweiten Durchgang erspielten sich die Gäste ein leichtes Übergewicht. Glasklare Möglichkeiten hatten aber hüben wie drüben Seltenheitswert. In der 72. Minute legte Florian Koch auf Hamm ab, der das Tor nur knapp verfehlte. In der 75. Minute rettete GWN-Keeper Walter glänzend gegen Leon Eggemann. Schließlich traf Osterwicks Pascal Leipelt mit einem Kopfball in der 84. Minute nur das Außennetz. Am Ende blieb es beim insgesamt leistungsgerechten 1:1-Remis.

„Kompliment an meine Mannschaft. Sie hat heute alles rausgehauen und sich den Punkt redlich vedient. In der zweiten Halbzeit sind wir etwas mehr unter Druck geraten. Das auch absehbar angesichts des Aufwandes, den wir im ersten Durchgang betrieben haben“, befand Gerson. „Diese Spiele brauchen wir. Sie geben uns einen weiteren Schub für den Kampf um den Klassenerhalt“, bekräftigte Nottulns Spielertrainer.