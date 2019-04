Judith Henrichmann muss schmunzeln, als sie an die M**-Dressur beim Maiturnier des Vorjahres zurückdenkt: „Im vergangenen Jahr haben wir sehr gelacht, denn Hubert Frerichmann durfte schon zum dritten Mal in Folge seinen Ehrenpreis an Sabrina Geßmann überreichen.“ Zum dritten Mal war es im Übrigen eine Pferdedecke, was die Reiterin des RFV Nienberge-Schonebeck ins Grübeln brachte. „Vielleicht sollte ich ein Geschäft mit Frerichmann-Decken aufmachen, ich habe ja eine ganze Kollektion“, sagte sie grinsend.

In diesem Jahr wird der Malermeister aus Hohenholte jedoch ein anderes Gesicht bei der Siegerehrung vor sich haben, denn Sabrina Geßmann ist zum Start des Maiturniers am Mittwoch anderweitig verpflichtet und wird fehlen.

Das dürfte sie wohl schon jetzt bereuen, denn die Havixbecker haben einmal mehr mit viel Herzblut ihr Maiturnier in Herkentrup vorbereitet. Judith Henrichmann: „Wir haben über 2000 Startplätze vergeben. 722 Nennungen liegen vor und 1662 Pferde werden zu sehen sein. Das ist ein Nennungsergebnis wie noch nie. Das Team wird dadurch maximal gefordert.“

Daher sei es ein gutes Gefühl, so Judith Henrichmann weiter, dass sie eine engagierte Mannschaft hinter sich wisse. „Was unsere Mitglieder leisten, geht weit über das normale Ehrenamt hinaus.“ Und dann nennt sie beispielhaft einige Namen: Judith Wollgien (Meldestelle), Beate Hafkemeyer (Kuchenzelt), Christoph Wilde (Arbeitsdienste) und Moritz Weber (Parcoursteam). Für sie hätte es zuletzt keinen Sonntag und keinen Feiertag mehr gegeben.

Los geht es am Mittwoch (1. Mai) auf dem Springplatz um 7.30 Uhr mit einem Zwei-Phasen-Springen der Klasse A**. Den Abschluss bildet einmal mehr eine Springprüfung der Klasse M*, die aufgrund der hohen Nennungszahl in zwei Abteilungen (15.15 Uhr und 17.15 Uhr) geritten wird. In der Halle geht es morgens um 8 Uhr mit einer Dressurprüfung der Klasse A** los, ehe ab 15.45 Uhr in der großen Reithalle der Familie Schulze Schleithoff in der M**-Dressur, der anspruchsvollsten Dressur-Herausforderung beim Turnier, die Nachfolgerin von Sabrina Geßmann ermittelt wird.

Das Maiturnier wird dann von Freitag bis Sonntag (3. bis 5. Mai) fortgesetzt. Dabei haben sich die Veranstalter dazu entschlossen, das Hauptspringen, eine Springprüfung der Klasse S* mit Stechen, dieses Mal schon am Samstag auszutragen. Los geht es um 16.45 Uhr.