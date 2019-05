Lisa Stahl und Philipp Schulze Topphoff sorgen für Furore

„Im vorangegangenen L-Springen hat noch nicht alles geklappt. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich im M-Springen drei Mal ohne Fehler geblieben bin“, erklärte Philipp Schulze Topphoff. Der 20 Jahre alte Havixbecker feierte in der zweiten Abteilung der Springprüfung Klasse M* einen Doppelsieg. Mit Cumba, der Schimmel gehört im Übrigen Franz Schulze Havixbeck (RV Havixbeck-Hohenholte), siegte er vor Athabasca, mit der er schon als Vierter in den Stangenwald gegangenen war. „Cumba war heute sehr frisch“, freute sich der Gewinner über den extrem schnellen Ritt mit der geliehenen Stute (46.45 sek.). Fast vier Sekunden (50.12 sek.) betrug der Rückstand von Athabasca. Rang drei ging an eine Amazone des Gastgebers: Katharina von Essen blieb ebenfalls strafpunktfrei und erreichte mit C-Loona nach 51.21 Sekunden das Ziel.

Die zweite Abteilung des M*-Springens gewann Kevin Dües vom ZRFV Altenberge auf Silvertops For You. Für die strafpunktfreie Vorstellung benötigte das Duo 48.40 Sekunden. Silber ging in dieser Prüfung an Franz Schulze Schleithoff (RV Havixbeck-Hohenholte) auf Casanova (50.37 sek.) und Mario Maintz (RV Bösensell) auf Ilanta del Maset (51.67 sek.).

Erster Tag beim Havixbecker Reitturnier 2019

Lisa Stahl nutzte die Abwesenheit von Seriensiegerin Sabrina Geßmann, um der M**-Dressur ihren Stempel aufzudrücken. Mit Eleganz erhielt sie 69.086 Prozentpunkte. Damit verwies sie Christine Baackmann (RFV Roxel) und Finley auf den zweiten Platz (67.527 Prozentpunkte). Doch auch Delia, mit der Lisa Stahl die Prüfung eröffnet hatte, präsentierte sich in einem glänzenden Zustand und landete auf Rang drei (65.914 Prozentpunkte).

„Das Training mit beiden Pferden war zuletzt hervorragend. Ich hatte schon beim Abreiten ein super Gefühl. In der Prüfung haben sie dann wieder einmal bewiesen, dass sie anscheinend spüren, dass es jetzt um etwas geht“, erklärte die 25 Jahre alte Amazone, die als Gesundheit s- und Krankenpflegerin am Coesfelder Krankenhaus arbeitet. Schon beim K+K-Cup im Januar hatte sich Eleganz in Topform gezeigt und den zweiten Platz in einer M*-Dressur belegt. Für die nahe Zukunft hat Lisa Stahl mit den beiden Vierbeinern noch etwas Besonderes vor: „Im Juli würde ich gerne mit beiden Pferden erstmals an einer S-Prüfung teilnehmen. Darauf haben wir im Winter hingearbeitet.“

Schon am Vormittag hatte der RV Nottuln Grund gehabt, die Sektkorken knallen zu lassen. Laurenz Terbrack gewann nämlich auf Umaroona die zweite von insgesamt 13 Qualifikationsprüfungen im Kampf um den Preis der Warsteiner Reitsport-Förderung. Mit der Wertnote 8,1 setzte sich der 14-Jährige, der erst vor wenigen Tagen beim Bundesvierkampf für Furore gesorgt hatte (wir berichteten), eine Stilspringprüfung der Klasse L. Ihm am nächsten kam ... nur er selbst. Denn mit Arabella belegte er Rang zwei (8,0) vor Jan Denningmann und Chemney´s Sweeper. Der Reiter des RFV Handorf-Sudmühle erhielt für seine Runde die Wertnote 7,9.