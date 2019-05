Am vorletzten Spieltag der Saison gastieren die Bezirksliga-Handballerinnen der DJK Grün-Weiß Nottuln bei der Zweitvertretung der DJK Coesfeld-VBRS.

Das Spiel, welches am Samstag (4. Mai) um 17 Uhr in Coesfeld in der Sporthalle des Schulzentrums an der Holtwicker Straße angepfiffen wird, hat Derby-Charakter. Es geht seit Jahren immer eng und durchaus emotional zu, wenn diese beiden Mannschaften aufeinander treffen.

Die Gastgeberinnen sind nach schwachem Saisonstart als Tabellensechster inzwischen längst aller Abstiegssorgen ledig und können befreit aufspielen. Das Hinspiel gewannen die Grün-Weißen dank einer Steigerung in der zweiten Hälfte mit 21:18.

„So leicht wie im letzten Jahr bekommen wir die Punkte diesmal sicher nicht über den Berg“, weiß Nottulns Trainerin Tine Hünteler um die Schwere der Aufgabe. Schließlich fehlen im Lager des Tabellendritten mit Marina Rotermund, Meike Eckhardt und Andrea Kohlleppel gleich drei wichtige Spielerinnen. Und Sarah Chowanietz ist zudem noch angeschlagen.

Da die Halle in dieser Woche nicht zur Verfügung stand, konnten die verbleibenden Hünteler-Schützlinge nicht einmal trainieren. Denkbar schlechte Vorzeichen also für einen Auswärtssieg.