Merschformann-Festspiele in Havixbeck

Der Reiter des RV Osterwick sicherte sich am zweiten Turniertag bis zum späten Nachmittag nämlich gleich drei goldene Schleifen. Eine vierte Chance hatte er sogar noch am Abend in der Springpferdeprüfung der Klasse M*, die allerdings bis Redaktionsschluss noch nicht beendet war.

Zunächst holte er sich in der Springpferdeprüfung der Klasse A** auf Corella mit der Wertnote 8,40 Gold und verdrängte damit den Bösenseller Mario Maintz , der Celadon gesattelt hatte, auf den zweiten Platz (8,10). Die zweite Abteilung dieser Prüfung gewann Lokalmatador Tobias Kuhlage auf Conchobar (8,20).

Dann war wieder Frank Merschformann an der Reihe, der sich auf Corella in der Springpferdeprüfung der Klasse L durchsetzte (8,50). Anschließend ließ der Reiter des RV Osterwick der Konkurrenz auch in einer weiteren Springpferdeprüfung der Klasse L keine Chance: Hier siegte er auf Carlson mit der Wertnote 8,50.

In der ersten Springpferdeprüfung des Tages, auf A*-Niveau geritten, belegte Mario Maintz (RV Bösensell) auf Cayman Rang drei (8,20).

Das Reitturnier in Havixbeck wird am Samstag und Sonntag fortgesetzt. Die Veranstalter hoffen, dass sich wieder so viele Reitsportinteressierte einfinden werden wie am 1. Mai, als sich auf der Anlage in Herkentrup unzählige Besucher um den Springplatz drängten. Zu einem Zuschauermagneten dürfte am Samstag die Springprüfung der Klasse S* mit Stechen werden, die ab 16.45 Uhr für erstklassigen Sport sorgen wird. Voll dürfte es zudem auch am Sonntag werden, wenn unter anderem beim Junior-Cup der TG Baumberge der talentierte Nachwuchs sein Können zeigt. Der Stilspringwettbewerb beginnt um 11.30 Uhr, der Dressurwettbewerb um 14 Uhr. Die Siegerehrung ist schließlich für 14.45 Uhr auf dem Springplatz vorgesehen.