Am Ende eines spannenden Neunmeterschießens herrschten riesengroßer Jubel bei den Spielern und große Erleichterung beim Torwart vor: Einen tollen Erfolg feierte der U 13-Stützpunkt Ahaus/Coesfeld II, denn im sogenannten Supercup setzte sich das Team gegen den Kreis Bochum durch.

Für den Stützpunkt Ahaus/Coesfeld II, der in Osterwick stationiert ist, liefen auch von GW Nottuln Tom Schlüter, Justus Rehers, Len Schoppmann, Benny Dwamena und Simon Giemula auf. Jahrgangstrainer ist Guido Wähning, Co-Trainer Patrick Steinberg und Kreisauswahltrainer Marcus Feldkamp aus Nottuln.

In der Bundesliga treten im Supercup der amtierende Pokalsieger und der Deutsche Meister gegeneinander an. Bei den U 13-Stützpunkten treffen traditionell der Arag-Cup-Sieger (Westfalenmeister in der Halle) und der Feldpokal-Sieger (Westfalenmeister auf dem Feld) jedes Jahrganges aufeinander. In diesem Fall also die Spieler des Jahrgangs 2006 aus den beiden Stützpunkten Ahaus/Coesfeld und Bochum.

Gespielt wurde in drei Abschnitten zu je 20 Minuten auf dem Kunstrasenplatz der SG Coesfeld 06. Bochum stand bei gegnerischem Ballbesitz meist sehr tief und versuchte nach Ballgewinn schnell zu kontern. Ahaus/Coesfeld hingegen versuchte es mit etwas höherem Angriffspressing. In den ersten 20 Minuten entwickelte sich eine interessante Partie ohne großartige Vorteile für eines der beiden Teams. Lediglich kurz vor dem Ende des ersten Drittel tauchte Adrian Lütke-Wissing allein vor dem Bochumer Torhüter auf, scheiterte aber knapp.

Im zweiten Drittel erspielte sich die Auswahl Ahaus/Coesfeld deutlichere Vorteile und ging nach einer tollen Kombination über Venis Uka und Marcel Hilgers durch Paul-Felix vom Bauer mit 1:0 in Führung. Im weiteren Verlauf vergab die Mannschaft von Trainer Guido Wähning gute Möglichkeiten und verpasste so eine höhere Führung. So kam es, wie es kommen musste: Ein Bochumer flankte beim letzten Angriff in den Strafraum. Torwart Max Büscher wollte den Ball über die Latte zur Ecke klären, verschätzte sich indes folgenschwer und warf sich die Kugel selbst ins lange Eck – 1:1 und lange Gesichter beim Stützpunkt Ahaus/Coesfeld.

Wenig später erfolgte der Abpfiff. Ein dramatisches Neunmeterschießen schloss sich an. Max Büscher, zuvor noch tragischer Akteur, machte seinen Fehler gut und avancierte zum Matchwinner. Nachdem es nach fünf Schützen 2:2 stand und beide Torhüter bereits jeweils drei Versuche abgewehrt hatten, ging es wieder von vorne los. Der erste Bochumer Schütze zeigte dabei Nerven, Büscher parierte. Nun trat der heimische Torhüter selbst als Schütze an und verwandelte nervenstark den entscheidenden Neunmeter zum Sieg für den Stützpunkt Ahaus/Coesfeld II.

„Es freut mich einfach riesig für die Jungs, die nicht nur heute ein super Spiel gemacht haben, sondern auch schon über drei Tage bei der Westfalenmeisterschaft klasse abgeliefert haben“, zeigte sich Jahrgangstrainer Guido Wähning stolz. „Heute haben sie noch einmal gezeigt, was für eine tolle Entwicklung sie in den vergangenen beiden Jahren genommen haben.“