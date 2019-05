Michael Lilienbecker : Zehn Jahre Einsatz für die Jugend

Jeder Vereinsvorsitzende wird den folgenden Satz unterschreiben: Es wird immer schwieriger, Ehrenamtliche zu finden. Aus diesem Grund ist GS Hohenholte sehr froh, dass der Verein mit Michael Lilienbecker seit vielen Jahren einen verlässlichen Jugendfußball-Obmann in den eigenen Reihen weiß. Mit dem 55-Jährigen sprach WN-Sportredakteur Johannes Oetz.

Glückwunsch, Herr Lilienbecker!

Lilienbecker: Danke, aber wofür?

Nach meinen Informationen sind Sie seit zehn Jahren Jugend-Obmann.

Lilienbecker: (lacht) Ja, das stimmt. Am 9. Mai 2009 habe ich das Amt von Klaus Golchert übernommen. Vorher hatte ich schon zwei Jahre lang die U 11 von GS Hohenholte trainiert.

Welche Aufgaben muss ein Jugend-Obmann eigentlich erledigen?

Lilienbecker: Zunächst einmal ist das viel Schreibtischarbeit. Ich kümmere mich um die Spielansetzungen, die Organisation der Turniere und weitere Events. Dazu zählt zum Beispiel das Fußballcamp mit Ingo Anderbrügge . Neuerdings bin ich auch noch für das vereinsinterne Turnier zuständig. Daneben ist mir aber auch wichtig, alle Spieler kennenzulernen.

Sie sind ja ein Zugezogener und lebten früher in Telgte. Wie wurden Sie damals aufgenommen?

Lilienbecker: Ach, anfangs war es schon ein wenig schwierig. Ich musste erst einmal tiefer in die ganzen Strukturen des Vereins eintauchen. Jetzt aber ist Gelb-Schwarz wie eine Familie für mich.

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, einen anderen Posten zu übernehmen? Vielleicht den des 1. Vorsitzenden?

Lilienbecker: Oh Gott, nein! Ich brauche den direkten Kontakt zu den Jugendlichen. Die Jugendarbeit macht mir Spaß. Deshalb trainiere ich ja auch noch die D-Jugend.

Wie viele Jugendmannschaften spielen eigentlich noch unter dem Dach von GS Hohenholte?

Lilienbecker: Mit der A- und B-Jugend bilden wir eine Spielgemeinschaft mit Beerlage/Holthausen. Die U 15, U 13, U 11, U 9 und U 7 sind reine Teams von Gelb-Schwarz. Außerdem gibt es noch eine B-Juniorinnen-Mannschaft mit SW Havixbeck zusammen. In dieser Mannschaft spielt inzwischen aber kein Mädchen mehr von GS Hohenholte. Das ist sehr schade. Minikicker haben wir im Moment auch leider keine. Fußball ist halt nicht mehr alles für die Kinder und Jugendlichen. In Havixbeck gibt es zum Beispiel auch Handball und Basketball. Wir sind aber dran und wollen versuchen, bald wieder eine Minimannschaft aufzumachen.

Wie viele Jugendliche kicken momentan für Gelb-Schwarz?

Lilienbecker: Insgesamt spielen bei uns 125 Jungen.

Welche Mannschaft ist in dieser Saison denn besonders erfolgreich?

Lilienbecker: Die A-Jugend war in den vergangenen Jahren immer vorne dabei. Trainer Richard Sicking, der mich auch in der Jugendarbeit unterstützt, macht da einen guten Job. In dieser Mannschaft spielen auch bestimmt 13 oder 14 Jungs aus Hohenholte. Eine sehr gute Saison spielt darüber hinaus auch unsere C-Jugend, die noch Meister werden kann.

Gab es ein Highlight in den letzten Jahren, an das Sie sich besonders gerne erinnern?

Lilienbecker: Ein besonderes Ereignis gibt es eigentlich nicht. Ein Highlight für mich ist aber jedes Jahr unser Jugendturnier, das diesmal am 19. und 20. Juni ausgetragen wird.

Zehn Jahre sind Sie jetzt schon Jugend-Obmann. Heißt der Jugend-Obmann auch in zehn Jahren noch Michael Lilienbecker?

Lilienbecker: Ich hoffe nicht. Im Januar bin ich erst einmal für die nächsten beiden Jahre wiedergewählt worden. Ich habe mir vorgenommen, in den nächsten Monaten mit der Abteilungsleitung nach einem Nachfolger zu suchen, den wir dann aufbauen möchten. Vielleicht habe ich in den vergangenen Jahren immer zu viel alleine gemacht. Das möchte ich jetzt ändern.