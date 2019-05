Die Fußballerinnen von Grün-Weiß Nottuln wollen auch in der nächsten Saison wieder in der Landesliga spielen. Doch dafür müssen die Grün-Weißen erst einmal am Sonntag (26. Mai) im letzten Saisonspiel mindestens einen Punkt holen. Um 15 Uhr gastiert mit Borussia Emsdetten allerdings der Tabellendritte im Baumberge-Stadion.

Die Ausgangslage ist einfach: Die Nottulnerinnen sind Tabellenelfter und haben zwei Punkte Vorsprung auf die SG Telgte, die den Relegationsplatz einnimmt. Telgte empfängt das Schlusslicht Teuto Riesenbeck. Da die Spielerinnen von Trainerin Anna Donner ein um 15 Treffer besseres Torverhältnis haben, würde Denise Waltering & Co. schon ein mageres Pünktchen zum Klassenerhalt reichen.

Indes: Die Emsdettenerinnen stehen auf Rang drei und gewannen das Hinspiel souverän mit 4:0. „Ich hoffe, man wird sehen, dass es für uns noch um etwas geht. Borussia Emsdetten kann ja weder Zweiter noch Vierter werden“, erklärt Anna Donner.

Auf ein Remis werden die Nottulnerinnen aber nicht spielen. „Wir wollen gewinnen“, kündigt die Nottulner Übungsleiterin an, die Marie-Lena Wirtz ersetzen muss. Nottulns Nummer 12 sah in der Vorwoche die Rote Karte. Shalina Beckers und Sophie Ahlers sind zwar angeschlagen, doch sollen sie bis zum Anpfiff wieder fit sein.

► Sollte Nottuln noch auf Rang zwölf abrutschen, müssten die Grün-Weißen eine Relegationsrunde mit den beiden anderen Drittletzten der Landesligen bestreiten. Los ginge es für GWN gegen den Vertreter der Landesliga Staffel 1 am Donnerstag (30. Mai). Der Verlierer dieser Partie muss dann am 2. Juni (Sonntag) gegen den Vertreter der Landesliga Staffel 2 ran. Der Verlierer dieser Partie steigt dann in die Bezirksliga ab. Die Austragungsorte werden frühestens am Sonntagabend festgelegt, wenn die beteiligten Mannschaften feststehen.