Oliver Gerson von GW Nottuln: Am ersten Spieltag immer Sieger

Am 2. Dezember 2018 ließ Oliver Gerson die Katze aus dem Sack. Der Spielertrainer der Kreisliga A-Fußballer von GW Nottuln II teilte der Abteilungsspitze mit, seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag nach vier Jahren nicht mehr zu verlängern. Am Sonntag (26. Mai) steht für den 30-Jährigen die letzte Partie als Coach der Landesliga-Reserve beim Nachbarn Borussia Darup auf dem Programm. Im Vorfeld sprach WN-Mitarbeiter Marco Steinbrenner mit dem B-Lizenz-Inhaber.

Am vergangenen Sonntag schaffte die Nottulner Erstvertretung zum insgesamt dritten Mal den Aufstieg in die Westfalenliga. Wurden bei Ihnen Erinnerungen an das Jahr 2013 wach?

Gerson: Selbstverständlich, denn es war damals ein unvergessliches Erlebnis. Der SV Dorsten-Hardt war die Übermannschaft und wir haben eine riesen Saison gespielt. Ich würde im Nachhinein sogar sagen, dass das der Höhepunkt meiner aktiven Zeit war.

Sie haben in dieser Saison viele Partien der ersten Mannschaft gesehen. Was ist in der neuen Liga möglich?

Gerson: Ich gehe nicht davon aus, dass das Team mit dem Abstiegskampf viel zu tun haben wird. Voraussetzung ist natürlich, dass die Mannschaft weiter so gallig und griffig spielt. Ein Platz im Mittelfeld sollte möglich sein, denn schließlich wurde der Kader auch gut verstärkt.

Kommen wir zu Ihrer Person. Sie haben bei GW Nottuln II vor vier Jahren angefangen als Trainer zu arbeiten. Wie fällt Ihre Bilanz aus?

Gerson: Rundum positiv. Ich bin dem Verein sehr dankbar, dass mir damals die Möglichkeit gegeben wurde, hier meine ersten Trainererfahrungen zu sammeln. Ich habe viele tolle Menschen kennengelernt. Malte Thies, Linus Sonneborn, Jan Walter, Darius Schwering, Patrick Schulz, Sven Reuter und Timm Barkam sind den kompletten Weg mitgegangen. Ein wenig traurig bin ich schon, dass es jetzt zu Ende geht.

Und wie fällt Ihre Bilanz aus sportlicher Sicht aus?

Gerson: Insgesamt grundsolide, denn wir sind immer im Mittelfeld der Tabelle gelandet. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es in der Kreisliga A Ahaus/Coesfeld für zweite Mannschaften immer schwieriger wird, die Liga zu halten. Der SV Gescher ist vor einem Jahr abgestiegen, diesmal kann es die DJK Eintracht Coesfeld-VBRS erwischen. Mit unserer aktuellen Punkteausbeute bin ich allerdings nicht so zufrieden. Wichtig aber war, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Dazu haben wir immer ordentlichen Fußball gespielt.

Es heißt: Coach einer Reserve zu sein, ist nicht immer einfach...

Gerson: Das ist richtig, denn es gibt immer eine hohe Fluktuation. Selten ist es möglich, zwei Spiele hintereinander die gleiche Startelf zu bringen. Fünf, sechs, sieben Positionen mussten oft verändert werden. Deshalb ist es auch nicht einfach, im Training gewisse Sachen einzustudieren. Am Ende muss ich aber sagen, dass wir dies in all den Jahren sehr gut gemeistert haben.

Gibt es Spiele, die Ihnen besonders in Erinnerung bleiben werden?

Gerson: Die gibt es auf jeden Fall. Beispielsweise haben wir mit drei Torhütern beim damaligen Tabellenführer Union Lüdinghausen gewonnen. Aaron Wolszon und Timo Steinhoff spielten auf dem Feld, Jan Walter wie gewohnt zwischen den Pfosten. Sehr gerne denke ich natürlich auch an mein erstes Spiel als Trainer zurück, das wir in Olfen gewonnen haben. Überhaupt muss ich sagen, habe ich mit dem Team immer am ersten Spieltag einen Sieg eingefahren.

Welche Bedeutung hat für Sie die letzte Saisonpartie in Darup. Außer, dass es um drei Punkte geht...

Gerson: Es ist am Sonntag ja nicht nur mein Abschied, sondern auch der von Timm Barkam, einem sehr guten Freund von mir, und von Linus Sonneborn. Deshalb wollen wir uns noch einmal ordentlich präsentieren und einen vernünftigen Abschied hinlegen. Patrick Schulz, Lukas Schlüter, Jan Werschmöller fehlen verletzungsbedingt. Simon Kentrup ist im Urlaub und Thorsten Scholz angeschlagen.

Natürlich darf abschließend die Frage nach Ihrer Zukunft nicht fehlen: Welche Mannschaft trainiert Oliver Gerson in der Saison 2019/20?

Gerson: Aktuell sieht es so aus, dass ich ein Jahr Pause machen werde. Nach 25 Jahren Vereinsfußball am Stück freue ich mich auch mal darauf, einen Sonntag zu genießen und mir ohne Druck als Zuschauer eine Begegnung anzuschauen zu können. Ich werde aber auch mehr Zeit mit meiner Freundin verbringen, die in Düsseldorf studiert und nur am Wochenende zu Hause ist.

Gab es denn gar keine interessanten Anfragen?

Gerson: Doch, fünf Vereine haben sich gemeldet. Aber wenn ich etwas mache, dann muss ich davon auch hundertprozentig überzeugt sein. Sportlich haben mich die Angebote nicht gereizt. Außerdem möchte ich bei meiner nächsten Station eine erste Mannschaft trainieren.